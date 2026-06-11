Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas volt a riadalom a Kálvinon: minden előzmény nélkül összeesett egy férfi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors életmentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 13:05
Kálvin térmentőmetró
Ma reggel az egyik budapesti metrómegállóhoz rohantak a mentősök. A Kálvin téren ugyanis minden előzmény nélkül összeeset egy férfi, akinek az ellátása során a keringése is összeomlott.
Bors
A szerző cikkei

A csütörtök reggel a Kálvin téri metrómegállóban nem szokványosan indult, ugyanis egy földön fekvő férfihez rohantak a mentősök, aki minden előzmény nélkül összeesett a peronon. A férfi párja kétségbeesetten állt az eszméletlen barátja mellett, miközben a mentősök az életéért küzdöttek

Kálvin tér
Megdöbbentve nézték az utasok, ahogy a Kálvin téren a mentősök megpróbálták megmenteni az eszméletlen férfi életét / Forrás: MW

Újra kellett éleszteni egy eszméletlen férfit a Kálvin téren

A hármas metróra akart felszállni egy férfi ma reggel a Kálvin téren, azonban mielőtt ezt megtehette volna minden előzmény nélkül összeesett, és elvesztette az eszméletét. Szerencséjére a párja vele volt, aki azonnal hívta a mentőket, akik miután a helyszínre értek, azonnal ellátták a férfit. Egy hordágyra helyezték, azonban ekkor a férfi keringése összeomlott, így a helyszínen kellett őt újraéleszteni. Emiatt és annak érdekében, hogy a lehető legsterilebb módon tudják ellátni a sérültet, az orvosok egy paravánt is kihelyeztek a peronra. 

A dokik eközben megpróbálták kideríteni, mi okozhatta a férfi eszméletvesztését, ezért párjától megkérdezték, a barátja fogyasztott-e kábítószert vagy bármilyen alkoholos italt. A kétségbeesett nő azt állította, párja semmilyen drog hatása alatt nem állt, illetve részeg sem volt. Viszont azt kihangsúlyozta, erős pszichiátriai gyógyszereket kell szednie. 

Az eszméletlen férfihez rendőrök is érkeztek / Forrás: MW

Még tartott a férfi ellátása, mikor a helyszínre a rendőrök is megérkeztek, hogy biztosítsák a férfi biztonságos ellátását. Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, kérdéseinkre azt válaszolták, hogy az 50 év körüli férfit a sikeres újraélesztés után életveszélyes állapotban szállították kórházba. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu