Hatalmas volt a riadalom a Kálvinon: minden előzmény nélkül összeesett egy férfi

A csütörtök reggel a Kálvin téri metrómegállóban nem szokványosan indult, ugyanis egy földön fekvő férfihez rohantak a mentősök, aki minden előzmény nélkül összeesett a peronon. A férfi párja kétségbeesetten állt az eszméletlen barátja mellett, miközben a mentősök az életéért küzdöttek.

Megdöbbentve nézték az utasok, ahogy a Kálvin téren a mentősök megpróbálták megmenteni az eszméletlen férfi életét / Forrás: MW

Újra kellett éleszteni egy eszméletlen férfit a Kálvin téren

A hármas metróra akart felszállni egy férfi ma reggel a Kálvin téren, azonban mielőtt ezt megtehette volna minden előzmény nélkül összeesett, és elvesztette az eszméletét. Szerencséjére a párja vele volt, aki azonnal hívta a mentőket, akik miután a helyszínre értek, azonnal ellátták a férfit. Egy hordágyra helyezték, azonban ekkor a férfi keringése összeomlott, így a helyszínen kellett őt újraéleszteni. Emiatt és annak érdekében, hogy a lehető legsterilebb módon tudják ellátni a sérültet, az orvosok egy paravánt is kihelyeztek a peronra.

A dokik eközben megpróbálták kideríteni, mi okozhatta a férfi eszméletvesztését, ezért párjától megkérdezték, a barátja fogyasztott-e kábítószert vagy bármilyen alkoholos italt. A kétségbeesett nő azt állította, párja semmilyen drog hatása alatt nem állt, illetve részeg sem volt. Viszont azt kihangsúlyozta, erős pszichiátriai gyógyszereket kell szednie.

Az eszméletlen férfihez rendőrök is érkeztek / Forrás: MW

Még tartott a férfi ellátása, mikor a helyszínre a rendőrök is megérkeztek, hogy biztosítsák a férfi biztonságos ellátását. Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, kérdéseinkre azt válaszolták, hogy az 50 év körüli férfit a sikeres újraélesztés után életveszélyes állapotban szállították kórházba.