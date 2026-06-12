Súlyos baleset az autópályán: egy kétéves kislányt is kórházba vittek

Péntek délután súlyos baleset történt az A2-es autópályán, Cernavodă közelében, a Konstanca felől Bukarest irányába vezető szakaszon. Egy személyautó a középső szalagkorlátnak csapódott, a jármű egyik utasa pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen intubálni kellett.
Az eszméletlen sérültet a SMURD mentőhelikoptere szállította a konstancai sürgősségi kórházba. A balesetben további két ember is megsérült, köztük egy kétéves kislány, akit szintén kórházba vittek. A rendőrség vizsgálja, mi vezetett a súlyos karambolhoz – írja a Maszol.
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