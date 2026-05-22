Ezek a legfrissebb részletek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásról - legalább egy ember meghalt, sok a sérült

Pénteken (május 22-én) a kora délelőtti órákban jött a hír, hogy robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. A helyszínt a Katasztrófavédelem és a rendőrség is biztosítja. A balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek, van aki súlyosan.

Május 22-én, pénteken hatalmas robbanás rázta meg Tiszaújvárost, pillanatokkal később pedig hatalmas sűrű fekete füst szállt fel a MOL Petrolkémia Zrt. területéről. A balesetnek legalább egy halálos áldozata van, miközben a Boon már több halottról ír. A robbanás okozta tűz oltása jelenleg is folyamatban van.

A délelőtti órákban történt egy robbanás, illetve tűz keletkezett Tiszaújváros ipari parkjában. Jelenleg tart a beavatkozás. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók oltják a tüzet, hűtik a környezetét. A Katasztrófavédelem részéről csatlakozott a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a Mobil Labor

- mondta lapunknak Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert, illetve a mentők is nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A Boon értesülése szerint három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztottak, a sérültek ellátása pedig folyamatban van.

Előzetes információk szerint egy pirográz-benzin vezeték gyulladt ki az üzemi területen. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján a környező lakosság nincs veszélyben, veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mértek. A baleset körülményeit még vizsgálják.

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre.

Jelenlegi információink szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, és jelenleg tűz van az üzemben, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak. Meg nem erősített információk szerint 9 sérült és 1 halott van. A tüzet mostani információk alapján sikerült megfékezni. A sérülteknek 2. fokú égési sérülései vannak

- írta.

Munkatársaink a helyszínre tartanak, hamarosan friss információkkal jelentkezünk a helyszínről.