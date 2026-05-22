A királyi családot fenyegeti Sarah Ferguson, jelentős összeget kérhet a hallgatásért

Sarah Ferguson állítólag nyugdíjat szeretne kapni a királyi családtól, miután lányai nem sokáig támogathatják őt pénzügyileg.

Sarah Ferguson pénz akar a hallgatásáért

A királyi családdal tárgyalhat Sarah Ferguson

Andrew Lownie, a brit királyi család életrajzírója szerint Károly király és Vilmos herceg pénzügyi ellenőrzést követeltek a yorki nővérek ügyeivel kapcsolatban, ezt azonban a hercegnők nem hagyták jóvá.

A lányok egyértelműen naivak ebben az ügyben. Még mindig a Közel-Keleten mozognak, miközben a címeiket használják, és ez nem ideális, ha vissza akarják szerezni a hitelességüket

- fogalmazott.

Ferguson a hírek szerint jelenleg feszült tárgyalásokat folytat a királyi családban betöltött jövőjéről a színfalak mögött, és a hallgatásának ára van. A szerző szerint nyugdíjat kérne azért cserébe, hogy ne adjon leleplező, szennyest kiteregető interjút Oprah Winfreynek, ahogyan korábban Harry herceg és Meghan Markle tették.

Lownie szerint Károly király gyengesége a yorki nővérek iránt egy titkos paktumnak köszönhető, amelyet András herceggel kötött, amikor kiköltöztették őt a Royal Lodge-ból.

Lehet, hogy András nyomást gyakorol rá, mert szerintem kötöttek egy megállapodást arról, hogy elhagyja a Royal Lodge-ot, és ennek része volt, hogy gondoskodnak a lányairól

- mondta.

A szerző szerint a palota kettős mércét alkalmaz a yorki nőkkel Meghan Markle-lel szemben. A sussexi hercegné évtizedeken át nézte, hogyan él Sarah Ferguson úgy királyi életet, hogy hivatalosan már nem számított aktív családtagnak, mégis a Royal Lodge-ban lakott.

A sussexiek valószínűleg úgy gondolták, hogy ők is megtehetik ugyanezt. Kettős mércét alkalmaznak, de a királyi családnak nincs sok hatalma felettük

- tette hozzá. (Daily Star)