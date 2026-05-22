„Hatalmasat repült, össze-vissza tört a feje” - elektromos rolleres gázolt el egy idős férfit Óbudán

Súlyos rollergázolás történt fényes nappal Budapest III. kerületében. Csütörtök délután (05. 21.) egy idős férfi az óbudai Kaszásdűlő lakótelepnél az egyik zebrán akart átkelni, amikor egy elektromos rolleres elgázolta. A rendőrség nyomoz az ügyben.

Óbudán, a Búza utca és a Zab utca kereszteződésében történt a baleset. Az elektromos rolleres a járdán ütötte el az idős férfit. Fotó: Google Maps

Elektromos rolleres gázolt Óbudán

Az elgázolt férfi lánya dühös és azt szeretné, hogy az elkövető minél hamarabb elnyerje méltó büntetését. A kilétét nem szeretné nyilvánosságra hozni, de a Borsnak beszélt a történtekről. A megsérült férfi családját sokkolta a hír.

Egy elektromos rolleres elütötte a sétáló, idős apámat, aki hatalmasat repült, össze-vissza tört a feje. Életveszélyes állapotban van az intenzíven és az orvosok szerint "nem jók az esélyei". Ha túl is éli, ember már sosem lesz belőle

– mondta az elgázolt férfi lánya, aki szemtanúk jelentkezését kéri, hogy segítsék a nyomozást, valamint arra kéri az elektromos rollert használókat, hogy legyenek tudatában, hogy milyen veszélyes közlekedési eszköz birtokában vannak.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

A Bors megkeresésére a rendőrség a következőket közölte:

– 2026. május 21-én 14 óra 40 perc körül Budapest III. kerületében, a Búza utca és a Zab utca kereszteződésében a kijelölt gyalogos átkelőhelyen egy idős férfit elütött egy elektromos rollerrel közlekedő férfi.

A baleset következtében a gyalogos elesett, és az elsődleges adatok szerint súlyos sérülést szenvedett; a mentők kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közúti baleset okozása vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást, melynek keretében a baleset összes körülményét vizsgálja.