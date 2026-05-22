Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszahívott egy terméket a Nébih – ne edd meg, ha ilyen van otthon!

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 14:40
nébihveszély
A Nébih visszahívta a Dénes Natura 200 grammos lucernacsíráztatásra szánt magját mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.

A Dénes Natura a saját honlapján is tájékoztatta a vásárlókat arról, hogy a „Lucerna csíráztatásra” megnevezésű, 200 grammos kiszerelésű termékét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kivonta a forgalomból, és visszahívást rendelt el.

Azonnali hatállyal visszahívott egy terméket a Nébih.

A visszahívás összesen négy tételt érint. A hatóság arra figyelmeztet, hogy amennyiben ezek közül bármelyik megtalálható a háztartásokban, azt nem szabad elfogyasztani.

A csomagoláson a következő azonosítók szerepelhetnek:

L064164 – minőségmegőrzési idő: 2027.05.01
L064455 – minőségmegőrzési idő: 2027.05.31
L065024 – minőségmegőrzési idő: 2027.07.31
L065682 – minőségmegőrzési idő: 2027.10.30

A forgalmazó azt kéri, hogy aki a fenti tételek valamelyikét megvásárolta, jelezze ezt e-mailben a cég felé. Az érintetteknek az [email protected] címre kell elküldeniük a gyártási számot és a minőségmegőrzési időt, ezt követően a vállalat felveszi velük a kapcsolatot – írja a Dénes Natura oldala.

Mikrobaktériumok miatt lehet veszélyes a visszahívott termék

A Nébih közlése szerint a visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség. Részletesebb indoklást nem tettek közzé arról, pontosan mi tette a terméket fogyasztásra alkalmatlanná.

A hivatal ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű probléma mögött szennyeződés vagy kórokozók jelenléte is állhat. A mikrobiológiai eltérések akár baktériumok, gombák vagy más mikroorganizmusok megjelenését is jelenthetik az élelmiszerekben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu