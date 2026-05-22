Visszahívott egy terméket a Nébih – ne edd meg, ha ilyen van otthon!

A Dénes Natura a saját honlapján is tájékoztatta a vásárlókat arról, hogy a „Lucerna csíráztatásra” megnevezésű, 200 grammos kiszerelésű termékét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kivonta a forgalomból, és visszahívást rendelt el.

Azonnali hatállyal visszahívott egy terméket a Nébih.

A visszahívás összesen négy tételt érint. A hatóság arra figyelmeztet, hogy amennyiben ezek közül bármelyik megtalálható a háztartásokban, azt nem szabad elfogyasztani.

A csomagoláson a következő azonosítók szerepelhetnek:

L064164 – minőségmegőrzési idő: 2027.05.01

L064455 – minőségmegőrzési idő: 2027.05.31

L065024 – minőségmegőrzési idő: 2027.07.31

L065682 – minőségmegőrzési idő: 2027.10.30

A forgalmazó azt kéri, hogy aki a fenti tételek valamelyikét megvásárolta, jelezze ezt e-mailben a cég felé. Az érintetteknek az [email protected] címre kell elküldeniük a gyártási számot és a minőségmegőrzési időt, ezt követően a vállalat felveszi velük a kapcsolatot – írja a Dénes Natura oldala.

Mikrobaktériumok miatt lehet veszélyes a visszahívott termék

A Nébih közlése szerint a visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség. Részletesebb indoklást nem tettek közzé arról, pontosan mi tette a terméket fogyasztásra alkalmatlanná.

A hivatal ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű probléma mögött szennyeződés vagy kórokozók jelenléte is állhat. A mikrobiológiai eltérések akár baktériumok, gombák vagy más mikroorganizmusok megjelenését is jelenthetik az élelmiszerekben.