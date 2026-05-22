Visszahívott egy terméket a Nébih – ne edd meg, ha ilyen van otthon!

A Dénes Natura a saját honlapján is tájékoztatta a vásárlókat arról, hogy a „Lucerna csíráztatásra” megnevezésű, 200 grammos kiszerelésű termékét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kivonta a forgalomból, és visszahívást rendelt el.
A visszahívás összesen négy tételt érint. A hatóság arra figyelmeztet, hogy amennyiben ezek közül bármelyik megtalálható a háztartásokban, azt nem szabad elfogyasztani.
A csomagoláson a következő azonosítók szerepelhetnek:
L064164 – minőségmegőrzési idő: 2027.05.01
L064455 – minőségmegőrzési idő: 2027.05.31
L065024 – minőségmegőrzési idő: 2027.07.31
L065682 – minőségmegőrzési idő: 2027.10.30
A forgalmazó azt kéri, hogy aki a fenti tételek valamelyikét megvásárolta, jelezze ezt e-mailben a cég felé. Az érintetteknek az [email protected] címre kell elküldeniük a gyártási számot és a minőségmegőrzési időt, ezt követően a vállalat felveszi velük a kapcsolatot – írja a Dénes Natura oldala.
A Nébih közlése szerint a visszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelőség. Részletesebb indoklást nem tettek közzé arról, pontosan mi tette a terméket fogyasztásra alkalmatlanná.
A hivatal ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű probléma mögött szennyeződés vagy kórokozók jelenléte is állhat. A mikrobiológiai eltérések akár baktériumok, gombák vagy más mikroorganizmusok megjelenését is jelenthetik az élelmiszerekben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.