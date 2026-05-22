„Szippantó hatás áldozatai lehettek” – Sokkoló új elmélet a cápabarlangban szörnyethalt öt búvár tragédiájáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 14:30
Sötétség, pánik és a biztos halál. Olyan brutális erejű áramlat ránthatta be az öt tapasztalt búvárt a Maldív-szigetek hírhedt víz alatti barlangjába, amivel szemben teljesen esélytelenek voltak. Mire feleszméltek, már a vaksötétben harcoltak az életükért, miközben vészesen fogyott a levegőjük. Egy neves szakértő most előállt a hátborzongató elmélettel: elárulta, pontosan mi okozhatta a profi kutatók vesztét.
Gyakorlatilag esélyük sem volt a túlélésre annak az öt búvárnak, akik múlt csütörtökön tűntek el a Maldív-szigetek egyik legveszélyesebb víz alatti szakaszán, a helyiek által csak „cápabarlangként” emlegetett Thinwana Kandu rendszerben. A csapatban neves egyetemi professzor, tengerbiológus és tapasztalt búvároktató is volt, a holttesteiket végül 60 méteres mélységben találták meg – kétszer mélyebben, mint ami a kedvtelési célú búvárkodás törvényi határa. A mentés ráadásul annyira kockázatos volt, hogy a hadsereg egyik helyi búvára is életét vesztette a keresés során.

A helyiek által csak cápabarlangként emlegetett Maldív-szigeteki helyszín öt profi búvár végzetes csapdájává vált Fotó:  123RF

A mentőbúvár is életét vesztette a Maldív-szigeteki tragédiában

A tragédia körülményeit még vizsgálják, de Alfonso Bolognini, az Olasz Víz Alatti és Hiperbár Orvosi Társaság elnöke szerint a helyszíni adottságok alapján szinte biztos, hogy a fizika végzett a csoporttal. Úgy véli, az úgynevezett Venturi-effektus csapdájába estek: ez a jelenség akkor lép fel, amikor a szűk barlangbejáratnál hirtelen lecsökken a nyomás, és egy brutális erejű vákuum jön létre.

Mintha egy porszívó rántotta volna be őket

– magyarázta a szakértő, aki szerint a búvárok eredetileg nem is akartak bemenni a barlangba.

Valószínűleg a merülés végén jártak, a korallzátonyt vizsgálták, nem a barlang volt a céljuk. Úgy dönthettek, hogy kicsit mélyebbre merülnek, csak hogy megnézzék a bejáratot. Ekkor szippanthatta be őket a sodrás egy valószínűleg teljesen sötét környezetbe, ahol a felkavart hordalék miatt a látótávolság azonnal nullára csökkent

– vázolta a drámai perceket Bolognini.

Hősiesen egymást próbálták menteni?

A szakértő szerint a brutális vákuum után két dolog történhetett: vagy mindenkit egyszerre rántott be az áramlat, vagy az egyikőjük járt szerencsétlenül, a többiek pedig a mentésére siettek, és ez okozta a vesztüket.

A kormány szóvivője, Mohamed Hussain Shareef is megerősítette, hogy a helyszínen elképesztően durva lefelé irányuló áramlatok uralkodnak. Bolognini szerint a profi csapat tagjai a sötétben, teljesen dezorientált állapotban, a pánik határán, kétségbeesetten kereshették a kiutat, miközben az utolsó csepp oxigénjük is elfogyott – írja a LADbible.

 

 

