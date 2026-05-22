Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszökött az orvosok elől – hova tűnhetett a 14 éves lány?

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 13:40
egészségügyi intézményeltűnt lány
A pécsi rendőrök nagy erőkkel keresnek egy 14 éves lányt, aki március végén engedély nélkül távozott egy egészségügyi intézményből.

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást az eltűnt N. Anasztázia ügyében.

Eltűnt 14 éves lány után kutatnak a rendőrök
Eltűnt 14 éves lány után kutatnak a rendőrök / Fotó: Gé / MW

A rendelkezésre álló információk szerint a 14 éves lány 2026. március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből. Azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, és tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.

Hetek óta nem találják az eltűnt lányt

A rendőrség közlése szerint a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért most a lakosság segítségét is kérik.

A lány körülbelül 152 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú és barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.

A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, akár névtelensége megőrzése mellett is jelentkezzen a rendőrségnél – írja a police.hu.

Az eltűnt lányról készült képet ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség a körözést vissza nem vonja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu