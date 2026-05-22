Megszökött az orvosok elől – hova tűnhetett a 14 éves lány?

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást az eltűnt N. Anasztázia ügyében.

A rendelkezésre álló információk szerint a 14 éves lány 2026. március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből. Azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, és tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.

Hetek óta nem találják az eltűnt lányt

A rendőrség közlése szerint a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért most a lakosság segítségét is kérik.

A lány körülbelül 152 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú és barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.

A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, akár névtelensége megőrzése mellett is jelentkezzen a rendőrségnél – írja a police.hu.

Az eltűnt lányról készült képet ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség a körözést vissza nem vonja.