Megszökött az orvosok elől – hova tűnhetett a 14 éves lány?

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást az eltűnt N. Anasztázia ügyében.
A rendelkezésre álló információk szerint a 14 éves lány 2026. március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből. Azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, és tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.
A rendőrség közlése szerint a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért most a lakosság segítségét is kérik.
A lány körülbelül 152 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú és barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.
A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, akár névtelensége megőrzése mellett is jelentkezzen a rendőrségnél – írja a police.hu.
Az eltűnt lányról készült képet ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség a körözést vissza nem vonja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.