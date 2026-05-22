Focilázban a Cinema City – országszerte a nagyvásznakon is követhető lesz a Bajnokok Ligája döntője!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 13:45
A Cinema City országszerte 11 mozijába hozza el a Bajnokok Ligája-döntő valódi aréna-élményét. Ahogy a mozilánc jól ismert mottója tartja: a mozi mindenkit összehoz – ezúttal a futballtörténelem egyik legizgalmasabb estéjén.
A Cinema Cityben a szurkolás már jóval a kezdőrúgás előtt megkezdődik. A kapuk már 17:00 órakor megnyílnak, és a közönség így élőben követheti a a Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorát is, hogy a 18 órai kezdő sípszóra garantáltan tetőfokára hágjon a hangulat. A várhatóan 240 perces, magyar nyelvű közvetítés alatt a nézők a legmodernebb kép- és hangminőségben, kényelmes moziszékekből élhetik át a legdrámaibb pillanatokat, a legizgalmasabb cseleket és a gólörömöt.

Az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai csapnak össze az idei Bajnokok Ligája-döntőben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A hatalmas mozivászonnak és a kristálytiszta hangrendszernek köszönhetően a játékosok minden megmozdulása és a stadion dübörgő atmoszférája olyan közvetlennek hathat, mintha a nézők maguk is a Puskás Aréna lelátóján szurkolnának. Emellett a prémium kategóriás kényelem, a hűsítő üdítőitalok, valamint a friss, változatos ízvilágú, roppanós finomságok és a kedvenc nassolnivalók is gondoskodnak arról, hogy a bő kétórás, történelmi döntő igazi, felejthetetlen közösségi élménnyé váljon.

A Bajnokok Ligája-döntő 2026-ban is sok izgalmat tartogat, a PSG-Arsenal meccset az roszág több Cinema City mozijában is megtekintheted (Fotó: Cinema City)

Hol szurkolhatsz országszerte a budapesti Bajnokok Ligája-döntő estéjén?

Az élő, 2D-s közvetítés a 11 Cinema City (5 budapesti, 6 vidéki) moziban hozza össze a rajongókat:

  • Budapest: Cinema City Arena, Cinema City Allee, Cinema City Westend, Cinema City Mammut, Cinema City Campona
  • Országszerte: Cinema City Alba (Székesfehérvár), Cinema City Pécs, Cinema City Győr, Cinema City Szeged, Cinema City Debrecen, Cinema City Miskolc

Akár a címvédő párizsi sztároknak vagy a friss angol bajnok ágyúsoknak szurkoljunk, a hazai rendezésű döntő hangulatát együtt a legjobb átélni. A helyek száma limitált, a jegyek már kaphatók az egyedülálló Star Wars-élménnyel is kecsegtető Cinema City weboldalán és a mozik pénztáraiban. A közvetítés nyelve magyar.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
