Focilázban a Cinema City – országszerte a nagyvásznakon is követhető lesz a Bajnokok Ligája döntője!

A Cinema Cityben a szurkolás már jóval a kezdőrúgás előtt megkezdődik. A kapuk már 17:00 órakor megnyílnak, és a közönség így élőben követheti a a Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorát is, hogy a 18 órai kezdő sípszóra garantáltan tetőfokára hágjon a hangulat. A várhatóan 240 perces, magyar nyelvű közvetítés alatt a nézők a legmodernebb kép- és hangminőségben, kényelmes moziszékekből élhetik át a legdrámaibb pillanatokat, a legizgalmasabb cseleket és a gólörömöt.

Az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai csapnak össze az idei Bajnokok Ligája-döntőben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A hatalmas mozivászonnak és a kristálytiszta hangrendszernek köszönhetően a játékosok minden megmozdulása és a stadion dübörgő atmoszférája olyan közvetlennek hathat, mintha a nézők maguk is a Puskás Aréna lelátóján szurkolnának. Emellett a prémium kategóriás kényelem, a hűsítő üdítőitalok, valamint a friss, változatos ízvilágú, roppanós finomságok és a kedvenc nassolnivalók is gondoskodnak arról, hogy a bő kétórás, történelmi döntő igazi, felejthetetlen közösségi élménnyé váljon.

A Bajnokok Ligája-döntő 2026-ban is sok izgalmat tartogat, a PSG-Arsenal meccset az roszág több Cinema City mozijában is megtekintheted (Fotó: Cinema City)

Hol szurkolhatsz országszerte a budapesti Bajnokok Ligája-döntő estéjén?

Az élő, 2D-s közvetítés a 11 Cinema City (5 budapesti, 6 vidéki) moziban hozza össze a rajongókat:

Budapest: Cinema City Arena, Cinema City Allee, Cinema City Westend, Cinema City Mammut, Cinema City Campona

Országszerte: Cinema City Alba (Székesfehérvár), Cinema City Pécs, Cinema City Győr, Cinema City Szeged, Cinema City Debrecen, Cinema City Miskolc

Akár a címvédő párizsi sztároknak vagy a friss angol bajnok ágyúsoknak szurkoljunk, a hazai rendezésű döntő hangulatát együtt a legjobb átélni. A helyek száma limitált, a jegyek már kaphatók az egyedülálló Star Wars-élménnyel is kecsegtető Cinema City weboldalán és a mozik pénztáraiban. A közvetítés nyelve magyar.