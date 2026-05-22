Focilázban a Cinema City – országszerte a nagyvásznakon is követhető lesz a Bajnokok Ligája döntője!

A Cinema Cityben a szurkolás már jóval a kezdőrúgás előtt megkezdődik. A kapuk már 17:00 órakor megnyílnak, és a közönség így élőben követheti a a Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorát is, hogy a 18 órai kezdő sípszóra garantáltan tetőfokára hágjon a hangulat. A várhatóan 240 perces, magyar nyelvű közvetítés alatt a nézők a legmodernebb kép- és hangminőségben, kényelmes moziszékekből élhetik át a legdrámaibb pillanatokat, a legizgalmasabb cseleket és a gólörömöt.
A hatalmas mozivászonnak és a kristálytiszta hangrendszernek köszönhetően a játékosok minden megmozdulása és a stadion dübörgő atmoszférája olyan közvetlennek hathat, mintha a nézők maguk is a Puskás Aréna lelátóján szurkolnának. Emellett a prémium kategóriás kényelem, a hűsítő üdítőitalok, valamint a friss, változatos ízvilágú, roppanós finomságok és a kedvenc nassolnivalók is gondoskodnak arról, hogy a bő kétórás, történelmi döntő igazi, felejthetetlen közösségi élménnyé váljon.
Az élő, 2D-s közvetítés a 11 Cinema City (5 budapesti, 6 vidéki) moziban hozza össze a rajongókat:
Akár a címvédő párizsi sztároknak vagy a friss angol bajnok ágyúsoknak szurkoljunk, a hazai rendezésű döntő hangulatát együtt a legjobb átélni. A helyek száma limitált, a jegyek már kaphatók az egyedülálló Star Wars-élménnyel is kecsegtető Cinema City weboldalán és a mozik pénztáraiban. A közvetítés nyelve magyar.
