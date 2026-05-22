Az emléke tovább él: a mai napig virágok borítják Jákli Mónika sírját

Januárban érkezett a tragikus hír, hogy autóbalesetben életét vesztette Jákli Mónika. A 31 éves influenszer halála mélyen megrázta az országot, a családja és a szerettei pedig azóta sem tudták túltenni magukat a történteken.

Rengeteg virág borítja Jákli Mónika sírját / Fotó: YouTube

Virágok borítják Jákli Mónika sírját

Mónika korábban az MMA-harcos Boráros Gáborral alkotott egy párt, akivel a Nyerő Párosban is szerepeltek, valamint egy közös kislányuk született, Zora, akit a tragédia óta az édesapja nevel, és aki ugyancsak meggyászolta egykori partnerét.

A család, az ismerősök és barátok fájdalmát hűen tükrözi, ahogy a virágok folyamatosan frissülnek a tragikus fiatalon elhunyt nő sírján, négy hónappal a történtek után is - vette észre a Blikk, ahol a helyszínen készült fotót is meg lehet tekinteni.

Jákli Mónika egyébként áprilisban ünnepelte volna a 32. születésnapját, amely így egy különösen fájó nap volt a szerettei számára: egyik barátnője ekkor egy szívfacsaró gesztussal tisztelgett az édesanya emléke előtt. A barát egy budapesti étteremben vacsorázott, ahol desszertként kikérte Mónika kedvenc süteményét: egy tál tiramisut.

Mindannyian Moncsikára emlékezünk, az ő kedvenc tiramisujával. Az élet nélküle már soha nem lesz olyan, mint azelőtt volt

- írta a barátnő Jákli Mónika halála kapcsán.