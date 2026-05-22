Rejtélyes haláleset: újabb országban terjed a hantavírus

Hétfőn (május 18.-án) a coloradói egészségügyi hatóságok megerősítették: egy helyi lakos életét vesztette a hantavírus-fertőzésben. Ez a fertőzés azonban nem kapcsolódik a hajón történt megbetegedésekhez.

Amit a hantavírusról tudnod kell: A hantavírus sokak számára azután vált ismertté, miután egy luxushajón járvány tört ki. A hajón súlyos légúti tüneteket jelentettek az utasok körében. Több haláleset is történt.

A járványt egy olyan variáns okozta, amely különösen ritka és veszélyes.

Elsősorban rágcsálók (egerek, patkányok) terjesztik az ürülékükkel, nyálukkal és vizeletükkel.

az ürülékükkel, nyálukkal és vizeletükkel. Ráadásul emberről emberre is képes terjedni, igaz, ehhez általában tartós és szoros fizikai kontaktus szükséges.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megnyugtatásul azt közölte: nem találtak olyan genetikai mutációt, amely a vírust fertőzőbbé tenné, így világjárványtól nem kell tartani.

Járványveszély fenyeget, vagy elszigetelt esetről van szó?

Bár az időzítés aggodalomra adhatna okot, a coloradói közegészségügyi hatóság hétfői közleménye szerint az elhunyt személy megfertőződése teljesen független az óceánjárón kialakult járványhelyzettől. Az MV Hondius nevű hajó fedélzetén az úgynevezett Andes-vírustörzs pusztított, amely eddig három ember halálát okozta.

Az elhunyt személy viszont egy olyan vírustörzzsel fertőződött meg, amely az év ezen időszakában rendszeresen előfordul az államokban.

A fertőzés pontos forrását a hatóságok jelenleg is vizsgálják, de jelenleg nincs jele annak, hogy egy szélesebb körű járvány indult volna el.

Kísérleti fegyver a vírus ellen?

Mindeközben az Egyesült Királyság favipiravir hatóanyagú gyógyszert kapott Japántól. A készítményt bár eredetileg influenzavírusok ellen fejlesztették ki, de a hantavírus ellen is ígéretes lehet. A szer alkalmazása azonban továbbra is kísérleti jellegű.

Megszólal a szakértő: Mekkora a baj?

Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a hantavírusok valójában régóta jelen vannak világszerte.

Egész Amerikában évek óta rendszeresen van néhány eset, ugyanúgy, ahogy nálunk is... tehát ezek a vírusok világszerte széles körben előfordulnak Európában, Ázsiában, Amerikában mindenütt. És megvannak a saját törzsek: Észak-Amerikában valóban egy másik változat van, mint Dél-Amerikában

– mutatott rá a virológus, majd megemlítette, hogy bár Magyarországon is előfordul évente több tucat eset, ám az európai hantavírus-változat többnyire enyhébb lefolyású, vagy tünetmentesen lezajlik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai hantavírus elsősorban légzőszervi panaszokat okoz, míg az európai változat inkább vesekárosodással jár.