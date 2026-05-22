Rejtélyes haláleset: újabb országban terjed a hantavírus

Hétfőn (május 18.-án) a coloradói egészségügyi hatóságok megerősítették: egy helyi lakos életét vesztette a hantavírus-fertőzésben. Ez a fertőzés azonban nem kapcsolódik a hajón történt megbetegedésekhez.
A hantavírus sokak számára azután vált ismertté, miután egy luxushajón járvány tört ki.
Bár az időzítés aggodalomra adhatna okot, a coloradói közegészségügyi hatóság hétfői közleménye szerint az elhunyt személy megfertőződése teljesen független az óceánjárón kialakult járványhelyzettől. Az MV Hondius nevű hajó fedélzetén az úgynevezett Andes-vírustörzs pusztított, amely eddig három ember halálát okozta.
Az elhunyt személy viszont egy olyan vírustörzzsel fertőződött meg, amely az év ezen időszakában rendszeresen előfordul az államokban.
A fertőzés pontos forrását a hatóságok jelenleg is vizsgálják, de jelenleg nincs jele annak, hogy egy szélesebb körű járvány indult volna el.
Mindeközben az Egyesült Királyság favipiravir hatóanyagú gyógyszert kapott Japántól. A készítményt bár eredetileg influenzavírusok ellen fejlesztették ki, de a hantavírus ellen is ígéretes lehet. A szer alkalmazása azonban továbbra is kísérleti jellegű.
Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a hantavírusok valójában régóta jelen vannak világszerte.
Egész Amerikában évek óta rendszeresen van néhány eset, ugyanúgy, ahogy nálunk is... tehát ezek a vírusok világszerte széles körben előfordulnak Európában, Ázsiában, Amerikában mindenütt. És megvannak a saját törzsek: Észak-Amerikában valóban egy másik változat van, mint Dél-Amerikában
– mutatott rá a virológus, majd megemlítette, hogy bár Magyarországon is előfordul évente több tucat eset, ám az európai hantavírus-változat többnyire enyhébb lefolyású, vagy tünetmentesen lezajlik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai hantavírus elsősorban légzőszervi panaszokat okoz, míg az európai változat inkább vesekárosodással jár.
A favipiravir kapcsán elmondta, hogy az gátolja a vírusok szaporodásához szükséges kulcsfontosságú enzimeket. Rusvai Miklós szerint a szer „csökkenti a vírus termelődését a szervezetben... emiatt enyhébbek a tünetek”, függetlenül attól, melyik mutáns okozza a bajt. Szerinte azonban
teljes gyógyulást önmagában nem garantál.
Elmondta továbbá, hogy bár létezik hantavírus elleni vakcina, azt jelenleg csak Koreában és Kína bizonyos részein alkalmazzák. Viszont több országban – köztük az Egyesült Királyságban is – egy új típusú oltóanyag fejlesztésén dolgoznak, amely akár néhány éven belül forgalomba is kerülhet.
Az MV Hondius nemrég futott be Rotterdam kikötőjébe. A hajón maradt személyzet tagjai közül mindenki karanténba került.
