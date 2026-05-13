"Eltalált a kezemen" - Monori lövöldözés: telekszomszédja ujját is átlőtte az őrjöngő idős férfi

Mint arról a Bors beszámolt, halállal végződő lövöldözés történt hétfőn (május 11.) kora este a monori Liliom utcában. Ismeretes: a rendőröket az otthonában balhézó B. László miatt riasztották, a nyugdíjas ugyanis a lakásában őrjöngött. A zsaruk felé késsel hadonászott, így hamarosan már TEK-es páncélautók és a Terrorelhárítás emberei jelentek meg a ház előtt. Bár hosszasan könyörögtek B. Lászlónak, hogy jöjjön ki, az idős férfi két lövéssel válaszolt az ablakból, mire egy mesterlövész mellkason lőtte a férfit. A monori lövöldözés sokkolta a helyieket, de nem érte őket váratlanul: László ugyanis már régóta terrorizálta a környéket. Mint kiderült, tavaly egy nő ujját lőtte át.

A monori lövöldözés Mónikáék mellett zajlott, itt mentek be a rendőrök a telekre. Mint mondta, a férfi sokszor tombolt a környéken, ő is kihívta már rá a zsarukat

Monori lövöldözés: közveszélyes volt B. László

Mint azt ottjártunkkor megtudtuk, a férfi rendszeresen tombolt: ordibált, késsel hadonászott, sőt a helyi temetőben megrongálta a sírokat.

- Nincs, aki ne ismerte volna itt őt. Volt, hogy félpucéran biciklizett, vagy éppen szurokszerű anyaggal kente össze a sírokat a temetőben, amiből rendőrségi ügy is lett, ha jól tudom. Naponta vagy negyvenszer nekiindult, láthatóan cél nélkül, közben füttyögött a madaraknak vagy levizelte az oszlopokat, esetleg szellemet idézett az utca közepén. De sokszor volt nála kés is, amivel fenyegette a járókelőket, vagy éppen a légpuskájával tette ezt - mondta lapunknak a helybeli Tamás. Szomszédja, Füri Mónika hozzátette, hogy neki már hivatásos démonvadászként mutatkozott be Laci bácsi. Őket ugyan nem fenyegette, de a környéken állandóan balhézott, volt fegyvere és kése is:

Elvileg azóta volt ez, mióta a felesége meghalt, ennek több tizenéve. Voltak fegyverei: légpuskája, kés. Múlt pénteken én hívtam a rendőröket, mert valamilyen fegyvert láttunk, marokfegyverhez hasonlított. Akkor nem igazán történt semmi, de a helyi csoportban is jeleztem a dolgot



- mondta Mónika.

Ezzel a fegyverrel lőtt a TEk-re és a rendőrökre B. László Fotó: Magyarország Ügyészsége

Szomszédait is terrorizálta

Mónika hozzátette: a tavalyi évben egy telekszomszédját meg is sebesítette:

- Volt, hogy korábban légpuskával támadt egy másik helyszínen, egy szembeszomszédot többször megkergetett kapával, ásóval, mindennel. Ránk nem támadt, mindig a szembeszomszéd urat támadta, felém pedig szitkozódott. De biztos, hogy valamilyen mentális gondja volt, mert sokszor pucéran állt a melléképületének a tetején és az udvarában is. Ehhez még rengeteget kiabált, démonokat látott. Nekem úgy mutatkozott be, amikor ideköltöztünk, hogy démonűző és démonlátó" - mondta Mónika.