"Eltalált a kezemen" - Monori lövöldözés: telekszomszédja ujját is átlőtte az őrjöngő idős férfi

Mint arról a Bors beszámolt, halállal végződő lövöldözés történt hétfőn (május 11.) kora este a monori Liliom utcában. Ismeretes: a rendőröket az otthonában balhézó B. László miatt riasztották, a nyugdíjas ugyanis a lakásában őrjöngött. A zsaruk felé késsel hadonászott, így hamarosan már TEK-es páncélautók és a Terrorelhárítás emberei jelentek meg a ház előtt. Bár hosszasan könyörögtek B. Lászlónak, hogy jöjjön ki, az idős férfi két lövéssel válaszolt az ablakból, mire egy mesterlövész mellkason lőtte a férfit. A monori lövöldözés sokkolta a helyieket, de nem érte őket váratlanul: László ugyanis már régóta terrorizálta a környéket. Mint kiderült, tavaly egy nő ujját lőtte át.
Mint azt ottjártunkkor megtudtuk, a férfi rendszeresen tombolt: ordibált, késsel hadonászott, sőt a helyi temetőben megrongálta a sírokat.
- Nincs, aki ne ismerte volna itt őt. Volt, hogy félpucéran biciklizett, vagy éppen szurokszerű anyaggal kente össze a sírokat a temetőben, amiből rendőrségi ügy is lett, ha jól tudom. Naponta vagy negyvenszer nekiindult, láthatóan cél nélkül, közben füttyögött a madaraknak vagy levizelte az oszlopokat, esetleg szellemet idézett az utca közepén. De sokszor volt nála kés is, amivel fenyegette a járókelőket, vagy éppen a légpuskájával tette ezt - mondta lapunknak a helybeli Tamás. Szomszédja, Füri Mónika hozzátette, hogy neki már hivatásos démonvadászként mutatkozott be Laci bácsi. Őket ugyan nem fenyegette, de a környéken állandóan balhézott, volt fegyvere és kése is:
Elvileg azóta volt ez, mióta a felesége meghalt, ennek több tizenéve. Voltak fegyverei: légpuskája, kés. Múlt pénteken én hívtam a rendőröket, mert valamilyen fegyvert láttunk, marokfegyverhez hasonlított. Akkor nem igazán történt semmi, de a helyi csoportban is jeleztem a dolgot
- mondta Mónika.
Mónika hozzátette: a tavalyi évben egy telekszomszédját meg is sebesítette:
- Volt, hogy korábban légpuskával támadt egy másik helyszínen, egy szembeszomszédot többször megkergetett kapával, ásóval, mindennel. Ránk nem támadt, mindig a szembeszomszéd urat támadta, felém pedig szitkozódott. De biztos, hogy valamilyen mentális gondja volt, mert sokszor pucéran állt a melléképületének a tetején és az udvarában is. Ehhez még rengeteget kiabált, démonokat látott. Nekem úgy mutatkozott be, amikor ideköltöztünk, hogy démonűző és démonlátó" - mondta Mónika.
Információink szerint a sebesüléssel is járó eset tavaly júliusban, a monori Strázsa-hegyen történt, ahol Laci bácsi telke feküdt. Itteni szomszédai is pontosan tudták, miféle emberrel állnak szemben, az ámokfutó nyugdíjas ugyanis őket is rettegésben tartotta:
Embereket zaklat, fenyeget késsel, kijár a temetőbe és sírokat rongál; kárt okoz másoknak. Számos bejelentés és feljelentés történt már ellene. Körülbelül fél évvel ezelőtt minket is kiszemelt magának. Többször megfenyegetett késsel, ordít az udvaron; a kerítés nem akadály neki, többször átjött hozzánk és kárt okozott
- írta bejegyzésében az asszony, akinek a kezét meg is sebesítette.
Légpuskával támadt rájuk:
Tegnapi nap az eddigiekhez képest is rosszabb állapotban volt, rángatta a köztünk lévő kerítést, üvöltött, hogy megöl minket. Mire észbe kaptunk, már légpuskával lövöldözött ránk. Engem el is talált a kezemen. Este fél 9 és hajnali 1 között az éjszakát a balesetin töltöttem. Természetesen a rendőrség értesítve lett, ki is jöttek és elvitték
- folytatta a sokkoló történetet. Úgy tudjuk, hogy a töltény a nő ujjában ált meg, onnan kellett kiemelni. Ennek ellenére a férfit nem tartották bent, sőt, másnap már ismét velük ordibált és a késével hadonászott:
Ma reggel már a kerítésnél ordított egy késsel a kezében, hogy ha nem adjuk vissza a kék cipőjét, akkor itt világégés lesz. Mindenki vigyázzon, mert kiszámíthatatlan, kerülje el nagy ívben, mert mindig van nála kés. Félelemben élünk nemcsak mi, hanem sokan mások
- szögezte le a nő.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult nyomozás a monori lövöldözés és B. László halála ügyében.
