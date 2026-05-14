KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több százan keresték az eltűnt 5 éves kisfiút, napokig egyedül volt az erdőben

alsósebes
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 10:10
szeben megyei rendőr - főkapitányságeltűnteltűnt kisfiú
A gyermek apja mellől veszett el. Megtalálták az eltűntet, rengetegen keresték.
Bors
A szerző cikkei

Mint megírtuk, eltűnt egy ötéves kisfiú, aki az édesapjával tartózkodott Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A gyermek eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, és a keresés azonnal megkezdődött. Három nap után pedig csoda történt!

Az eltűnt gyermeket megtalálták, a körülményekhez képest jól van
Az eltűnt gyermeket megtalálták, a körülményekhez képest jól van
Fotó:  Zalai hírlap

Az eltűnt gyermeket megtalálták: „Vizes, átfázott, de jól van” 

Idejöttem, hogy megjavítsam a villanypásztort, mert valaki elszakította. Már majdnem befejeztem, már csak egy oszlopot kellett letennem, a kisfiú két méterre volt tőlem, az ösvény mellett. (...) Ment egy kicsit előrébb, bekanyarodott, és amikor utána mentem, már nem találtam

– nyilatkozta korábban a gyermek apja. A hétfőn eltűnt gyermeket három nap után, egy erdős területen találták meg, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult apja mellől.

A kisfiú egészségi állapota stabil. A helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából

– közölte a Román Rendőrség. Amikor a gyermeket leemelték a helikopterről, és a várakozó mentőautóba vitték, a mentők tapssal és örömkönnyekkel fogadták. „Vizes, átfázott, de jól van” – mondta az egyik mentős. A Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több mint 450 ember vett részt a keresési akciókban - írja a Maszol.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu