Több százan keresték az eltűnt 5 éves kisfiút, napokig egyedül volt az erdőben

Mint megírtuk, eltűnt egy ötéves kisfiú, aki az édesapjával tartózkodott Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén, ahol a férfi a villanypásztort javította. A gyermek eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, és a keresés azonnal megkezdődött. Három nap után pedig csoda történt!

Az eltűnt gyermeket megtalálták: „Vizes, átfázott, de jól van”

Idejöttem, hogy megjavítsam a villanypásztort, mert valaki elszakította. Már majdnem befejeztem, már csak egy oszlopot kellett letennem, a kisfiú két méterre volt tőlem, az ösvény mellett. (...) Ment egy kicsit előrébb, bekanyarodott, és amikor utána mentem, már nem találtam

– nyilatkozta korábban a gyermek apja. A hétfőn eltűnt gyermeket három nap után, egy erdős területen találták meg, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahol elindult apja mellől.

A kisfiú egészségi állapota stabil. A helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából

– közölte a Román Rendőrség. Amikor a gyermeket leemelték a helikopterről, és a várakozó mentőautóba vitték, a mentők tapssal és örömkönnyekkel fogadták. „Vizes, átfázott, de jól van” – mondta az egyik mentős. A Szeben Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több mint 450 ember vett részt a keresési akciókban - írja a Maszol.