Rohant a mentő, villamosbaleset történt a fővárosban

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Haller utcában. A karambol miatt a villamosforgalom mindkét irányban áll, a gépjárművek pedig a Haller utca Duna felé tartó oldalán nem közlekedhetnek. A villamoson körülbelül húszan utaztak, az autóban ketten ültek, a helyszínre mentő is érkezett.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, írja a katasztrófavédelem.
Itt arról is olvashatsz, hogy a Nyugati pályaudvaron csak korlátozással, kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, mert kisiklott egy szerelvény, ezért fordult fel a közlekedés.
