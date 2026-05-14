Rohant a mentő, villamosbaleset történt a fővárosban

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Haller utcában. A karambol miatt a villamosforgalom mindkét irányban áll, a gépjárművek pedig a Haller utca Duna felé tartó oldalán nem közlekedhetnek. A villamoson körülbelül húszan utaztak, az autóban ketten ültek, a helyszínre mentő is érkezett.

Mentő és tűzoltó is a helyszínen

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, írja a katasztrófavédelem.

