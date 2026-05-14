Most kaptuk: kisiklott egy vonat Budapesten, ez ma mindent átír

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 07:52 / FRISSÍTÉS: 2026. május 14. 08:42
A Nyugati pályaudvaron csak korlátozással, kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok. Kisiklott egy szerelvény, ezért fordult fel a közlekedés.
Csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a Nyugati pályaudvaron, emiatt három vágányon szünetel a forgalom a reggeli, délelőtti órákban. A ceglédi és lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késesekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani.

Kisiklott vonat miatt változik a közlekedés
Fotó: Mávinform

 A baleset idején a vonaton utasok nem tartózkodtak, senki sem sérült meg. Az elsődleges hírek szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozta.

Vonatkisiklás Budapesten: erre kell készülni

  • a lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,
  • a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,
  • Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCity-k
  • a Nyugati pályaudvarról 5:00-kor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik,
  • a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat nem közlekedik.

A BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig - írja a Mávinform.

 

 

