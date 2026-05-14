Most kaptuk: kisiklott egy vonat Budapesten, ez ma mindent átír

Csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a Nyugati pályaudvaron, emiatt három vágányon szünetel a forgalom a reggeli, délelőtti órákban. A ceglédi és lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késesekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani.
A baleset idején a vonaton utasok nem tartózkodtak, senki sem sérült meg. Az elsődleges hírek szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozta.
A BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig - írja a Mávinform.
