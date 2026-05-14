Most kaptuk: kisiklott egy vonat Budapesten, ez ma mindent átír

Csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a Nyugati pályaudvaron, emiatt három vágányon szünetel a forgalom a reggeli, délelőtti órákban. A ceglédi és lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késesekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani.

Kisiklott vonat miatt változik a közlekedés

A baleset idején a vonaton utasok nem tartózkodtak, senki sem sérült meg. Az elsődleges hírek szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozta.

Vonatkisiklás Budapesten: erre kell készülni

a lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,

a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak,

Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCity-k

a Nyugati pályaudvarról 5:00-kor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik,

a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat nem közlekedik.