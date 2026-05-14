Megrázó vallomást tett a magyar influenszerkirálynő: „Ha visszacsinálhatnám, megtenném!”

A közösségi médiában sokszor úgy tűnhet, hogy az influenszerek tökéletes életet élnek. Csillogás, követők, márkák és irigylésre méltó lehetőségek veszik körül őket, a háttérben azonban gyakran komoly lelki terhek húzódnak meg. Farkas Timi ma már az ország egyik legismertebb tartalomgyártója, aki több mint egymilliós követőtábort épített fel az évek során. Most azonban meglepő őszinteséggel beszélt arról, milyen ára volt a sikernek, és azt is felidézte, hogyan változtatta meg örökre az életét egy átverés.

Farkas Timi bár rengeteg pénzt keresett, minden mást elvett tőle az influenszerkedés (Fotó: YouTube / KVTV podcast)

Farkas Timi:„Anyagilag adott, de minden mást elvett”

Farkas Timi szerint kívülről sokan irigylik az életét, ő azonban egészen másképp látja az elmúlt éveket. Az influenszer bevallotta, hogy a sikerért cserébe rengeteg dolgot elveszített, és sokszor érzi úgy, hogy túl nagy árat fizetett ezért az egészért.

Ha lenne egy gombnyomás és visszacsinálhatnám, megtenném. Anyagilag adott csak az életemhez az elmúlt tíz év, azon kívül mindent elvett. Barátok, család, szabadidő, bulik, párkapcsolat, mindenből a legrosszabbat húztam

– vallotta be Farkas Timi a KVTV podcast vendégeként.

A fiatal influenszer szerint hatalmas karakterfejlődésen ment keresztül az elmúlt években, de ennek komoly ára volt.

Egy forrasztópáka változtatta meg az életét

Az influenszer azt is elárulta, hogy eredetileg egyáltalán nem akart tartalomgyártó lenni. Farkas Timi fiatalon még a McDonald's-ban dolgozott, és hónapokig spórolt, hogy megvehesse álmai telefonját, egy rózsaszín iPhone-t. A történet azonban egészen váratlan fordulatot vett.

Nekem rózsaszín telefon kellett, ami kifogyott egész Magyarországon. Beléptem Facebook-csoportokba, hogy szerezzek egyet és találtam egy úriembert, aki mondta, hogy nála pont maradt egy vidéki GSM boltban és elküldi nekem postán. Mondtam neki, hogy nem fizetek előre, ő pedig azt mondta, hogy nem kell, utánvétes lesz a csomag. Pénteken megjött a futár, de nem bonthattam ki addig, amíg nem fizettem ki. Hétfőn iskola után rohantam a postára, hogy végre lássam a telefont, de ott sem engedték előbb kibontani. Kifizettem, felnyitottam a dobozt és egy forrasztópáka volt benne

– idézte fel.