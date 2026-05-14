Emlékszel Indiana Jones legendás kalandjaira? Ezen a filmes kvízen csak az igazi rajongók mennek át

Az Indiana Jones filmek nemcsak generációk kedvencei, hanem a kalandfilmek örök etalonjai. De vajon mennyire rémlenek még az agyafúrt régész különleges expedíciói? Úgy gondolod, hogy emlékszel a részletekre? Akkor ez a kvíz neked szól!
George Lucas amerikai filmrendező nevéhez olyan világhírű alkotások köthetőek, mint az American Graffiti, az ikonikus Csillagok háborúja vagy az Indiana Jones filmek. A producer pályája során számtalan díjat és elismerést zsebelt be, köztük Emmy- és Oscar-díjat, így az amerikai filmipar egyik legmeghatározóbb alakjává vált, aki nagy hangsúlyt fektet a látványos történetmesélésre.
Indiana Jones karakterét is ő álmodta meg, ami köré az évtizedek során egy egész brand épült, ugyanis az Indiana Jones öt filmből, egy sorozatból, illetve számos regényből, képregényből és videójátékból áll. A filmsorozat első része 1981-ben került vászonra Harrison Ford főszereplésével, aki kitűnően hozta az eszes, talpraesett régész szerepét. Azonban a rajongóknak sok évet kellett várniuk a befejező részre, amely csak 2023-ban került a mozikba. Míg az első négy filmet Steven Spielberg rendezésében láthatta a nagyközönség, addig az ötödik rész rendezője James Mangold volt.
Mivel az Indiana Jones filmek örökre beírták magukat a történelembe, és még napjainkban is óriási népszerűségnek örvendenek, egy felejthetetlen kvízzel készültünk! Vajon igazi rajongónak mondhatod magad? Pillanatokon belül kiderül!
Ebben a videóban megnézheted Indiana Jones legikonikusabb jeleneteit:
