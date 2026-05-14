Ezért dörzsis valójában a mosogatószivacs egyik oldala – eddig te is rosszul használtad?

A mosogatószivacsok különböző színekben kaphatók eltérő oldalakkal, amelyeknek más-más funkciója van.

A különböző színek is jelentést hordoznak, ami fontos lehet mosogatás, takarítás során.

Maguknak a szivacsoknak a tisztítása is kiemelten fontos, ugyanis kórokozók melegágya lehet.

Mosogassunk kézzel vagy géppel, mosogatószivacs mindenki kezében volt már: a legtöbbször négyszögletes alakú, különböző méretekben és színekben pompázó tisztítóeszköz egyik oldala közismerten egy puha, nedvszívó réteg, míg a másik oldala érdes, dörzsis. A legtöbben egyféleképpen alkalmazzák a szivacsot, márpedig a két oldalának két különböző funkciója van. Ha eddig nem tudtad, melyik mire való pontosan, alább részletesen kifejtjük.

Te tudod, mire jó valójában a mosogatószivacs dörzsis oldala?

Miért dörzsis a mosogatószivacs egyik oldala?

Mosogatószivacsból évente több milliárd kel el a világon, hiszen mosogatáson kívül számos más tárgy tisztítására, sőt otthoni takarításhoz is kiváló. Aránylag könnyű hozzájutni, ugyanis élelmiszerboltokban, drogériákban, sőt még a sarki kínainál is nagy eséllyel kapható. A legtöbben rutinszerűen használjuk a tisztítóeszközt, miközben bele sem gondolunk, hogy melyik oldala mire való valójában.

A puha, szivacsos réteg kiváló nedvszívó, így kiömlött folyadékok felitatására előszeretettel alkalmazzák, mosogatás közben azonban a mosogatószer felhabosításában látják az egyetlen funkcióját. Ez a réteg azonban kifejezetten a karcérzékeny, teflonból, üvegből vagy porcelánból készült edények tisztítására, valamint takarítások alkalmával a konyhapult és az asztalok letörlésére való.

Ezzel szemben az érdes vagy dörzsis réteg a makacs, rászáradt szennyeződések eltávolítására szolgál.

A legtöbben ott követik el a hibát, hogy ezt az oldalt használják az összes konyhai edény és evőeszköz tisztítására, aminek következtében hamar elhasználódik, és már eredeti funkciójának megfelelően nem lesz elég hatékony a tepsikre, fazekakra és lábasokra égett vagy rászáradt ételmaradványok eltávolításában.

Takarítás során a dörzsis oldal kiválóan alkalmas a tűzhely és a sütő megtisztítására, valamint alkalmazható rozsdamentes acél edényekhez és evőeszközökhöz. Az érdes oldal színe gyakran jelzi annak keménységét és felhasználhatóságát. Magának a szivacsnak a színe is jelzésértékű:

a zöld szivacsok dörzsis fele a legérdesebb, így ezek kifejezetten a makacs szennyeződések ellen hatékonyak, mert az érzékenyebb felületeket karcolják,

a piros, narancssárga és rózsaszín szivacsok súrolóereje közepes mértékű, így nagyobb erő kifejtésével szintén alkalmasak lehetnek makacsabb szennyeződések eltávolításához, ám használatukkal az érzékenyebb felületeket sem karcoljuk meg;

a sárga szivacsok kifejezetten az érzékeny felületek tisztítására alkalmasak, mert egyáltalán nem karcolnak, így üvegek és teflonbevonatú edények bátran tisztíthatók velük.

Érdemes tudni Magát a mosogatószivacsot is érdemes tisztán, és használat után lehetőleg szárazon tartani, ugyanis melegágya lehet a különféle kórokozóknak, amelyeket aztán könnyen az edényekre juttathatunk, veszélyeztetve ezzel az egészségünket.

