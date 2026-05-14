KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezért dörzsis valójában a mosogatószivacs egyik oldala – eddig te is rosszul használtad?

Ezért dörzsis valójában a mosogatószivacs egyik oldala – eddig te is rosszul használtad?

toptippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 10:45
tisztítóeszközmosogatószivacsmosogatás
Legyen kék, zöld, rózsaszín vagy sárga, mosogatószivacsot sokféle árnyalatban vehetünk, egy azonban mindegyik termékben közös: az egyik oldaluk puha, a másik érdes. A két oldalnak két különböző funkciója van, ám hogy te jól alkalmaztad-e azokat eddig, az akkor fog kiderülni, ha megtudod: miért dörzsis valójában a mosogatószivacs egyik oldala!
Vági Bence
A szerző cikkei
  • A mosogatószivacsok különböző színekben kaphatók eltérő oldalakkal, amelyeknek más-más funkciója van.
  • A különböző színek is jelentést hordoznak, ami fontos lehet mosogatás, takarítás során.
  • Maguknak a szivacsoknak a tisztítása is kiemelten fontos, ugyanis kórokozók melegágya lehet.

Mosogassunk kézzel vagy géppel, mosogatószivacs mindenki kezében volt már: a legtöbbször négyszögletes alakú, különböző méretekben és színekben pompázó tisztítóeszköz egyik oldala közismerten egy puha, nedvszívó réteg, míg a másik oldala érdes, dörzsis. A legtöbben egyféleképpen alkalmazzák a szivacsot, márpedig a két oldalának két különböző funkciója van. Ha eddig nem tudtad, melyik mire való pontosan, alább részletesen kifejtjük.

Egy mosogatószivacs dörzsis oldalának kipróbálása fehér tányéron
Te tudod, mire jó valójában a mosogatószivacs dörzsis oldala? / Fotó: 123RF

Miért dörzsis a mosogatószivacs egyik oldala?

Mosogatószivacsból évente több milliárd kel el a világon, hiszen mosogatáson kívül számos más tárgy tisztítására, sőt otthoni takarításhoz is kiváló. Aránylag könnyű hozzájutni, ugyanis élelmiszerboltokban, drogériákban, sőt még a sarki kínainál is nagy eséllyel kapható. A legtöbben rutinszerűen használjuk a tisztítóeszközt, miközben bele sem gondolunk, hogy melyik oldala mire való valójában.

A puha, szivacsos réteg kiváló nedvszívó, így kiömlött folyadékok felitatására előszeretettel alkalmazzák, mosogatás közben azonban a mosogatószer felhabosításában látják az egyetlen funkcióját. Ez a réteg azonban kifejezetten a karcérzékeny, teflonból, üvegből vagy porcelánból készült edények tisztítására, valamint takarítások alkalmával a konyhapult és az asztalok letörlésére való.

Ezzel szemben az érdes vagy dörzsis réteg a makacs, rászáradt szennyeződések eltávolítására szolgál.

A legtöbben ott követik el a hibát, hogy ezt az oldalt használják az összes konyhai edény és evőeszköz tisztítására, aminek következtében hamar elhasználódik, és már eredeti funkciójának megfelelően nem lesz elég hatékony a tepsikre, fazekakra és lábasokra égett vagy rászáradt ételmaradványok eltávolításában.

Takarítás során a dörzsis oldal kiválóan alkalmas a tűzhely és a sütő megtisztítására, valamint alkalmazható rozsdamentes acél edényekhez és evőeszközökhöz. Az érdes oldal színe gyakran jelzi annak keménységét és felhasználhatóságát. Magának a szivacsnak a színe is jelzésértékű:

  • a zöld szivacsok dörzsis fele a legérdesebb, így ezek kifejezetten a makacs szennyeződések ellen hatékonyak, mert az érzékenyebb felületeket karcolják,
  • a piros, narancssárga és rózsaszín szivacsok súrolóereje közepes mértékű, így nagyobb erő kifejtésével szintén alkalmasak lehetnek makacsabb szennyeződések eltávolításához, ám használatukkal az érzékenyebb felületeket sem karcoljuk meg;
  • a sárga szivacsok kifejezetten az érzékeny felületek tisztítására alkalmasak, mert egyáltalán nem karcolnak, így üvegek és teflonbevonatú edények bátran tisztíthatók velük.

Érdemes tudni

Magát a mosogatószivacsot is érdemes tisztán, és használat után lehetőleg szárazon tartani, ugyanis melegágya lehet a különféle kórokozóknak, amelyeket aztán könnyen az edényekre juttathatunk, veszélyeztetve ezzel az egészségünket.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu