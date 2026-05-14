Ezért dörzsis valójában a mosogatószivacs egyik oldala – eddig te is rosszul használtad?

Mosogassunk kézzel vagy géppel, mosogatószivacs mindenki kezében volt már: a legtöbbször négyszögletes alakú, különböző méretekben és színekben pompázó tisztítóeszköz egyik oldala közismerten egy puha, nedvszívó réteg, míg a másik oldala érdes, dörzsis. A legtöbben egyféleképpen alkalmazzák a szivacsot, márpedig a két oldalának két különböző funkciója van. Ha eddig nem tudtad, melyik mire való pontosan, alább részletesen kifejtjük.
Mosogatószivacsból évente több milliárd kel el a világon, hiszen mosogatáson kívül számos más tárgy tisztítására, sőt otthoni takarításhoz is kiváló. Aránylag könnyű hozzájutni, ugyanis élelmiszerboltokban, drogériákban, sőt még a sarki kínainál is nagy eséllyel kapható. A legtöbben rutinszerűen használjuk a tisztítóeszközt, miközben bele sem gondolunk, hogy melyik oldala mire való valójában.
A puha, szivacsos réteg kiváló nedvszívó, így kiömlött folyadékok felitatására előszeretettel alkalmazzák, mosogatás közben azonban a mosogatószer felhabosításában látják az egyetlen funkcióját. Ez a réteg azonban kifejezetten a karcérzékeny, teflonból, üvegből vagy porcelánból készült edények tisztítására, valamint takarítások alkalmával a konyhapult és az asztalok letörlésére való.
Ezzel szemben az érdes vagy dörzsis réteg a makacs, rászáradt szennyeződések eltávolítására szolgál.
A legtöbben ott követik el a hibát, hogy ezt az oldalt használják az összes konyhai edény és evőeszköz tisztítására, aminek következtében hamar elhasználódik, és már eredeti funkciójának megfelelően nem lesz elég hatékony a tepsikre, fazekakra és lábasokra égett vagy rászáradt ételmaradványok eltávolításában.
Takarítás során a dörzsis oldal kiválóan alkalmas a tűzhely és a sütő megtisztítására, valamint alkalmazható rozsdamentes acél edényekhez és evőeszközökhöz. Az érdes oldal színe gyakran jelzi annak keménységét és felhasználhatóságát. Magának a szivacsnak a színe is jelzésértékű:
Érdemes tudni
Magát a mosogatószivacsot is érdemes tisztán, és használat után lehetőleg szárazon tartani, ugyanis melegágya lehet a különféle kórokozóknak, amelyeket aztán könnyen az edényekre juttathatunk, veszélyeztetve ezzel az egészségünket.
