Brutális videó jött a pusztító viharról, sokan meghaltak az ítéletidőben

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 10:37
89 ember életét vesztette, sokan megsérültek. A viharban fák dőltek ki, házfalak omlottak össze.
Több mint 80 ember vesztette életét abban a heves viharban, amely esővel és jégesővel sújtotta India legnépesebb államát, Uttar Pradest - közölte csütörtökön az indiai katasztrófavédelem.

A vihar 89 áldozatot szedett
Hatalmas károkat okozott a halálos vihar

A szerdai szélsőséges időjárás miatt 89 ember halt meg - írta az állam segélyezési biztosa az X-en közzétett bejegyzésében. A viharok, a jégeső és a villámlások következtében további 53 ember megsérült, 87 lakóház megrongálódott, és 114 haszonállat is elpusztult - tette hozzá.

A televíziós felvételeken a viharos szél által kicsavart fák és leszakadt óriásplakátok voltak láthatók, amelyek közül több autókra zuhant. A porral és törmelékkel járó erős szél az útszéli árusok standjait is feldöntötte. A halálos áldozatok egy része kidőlő fák és összeomló házfalak miatt vesztette életét - mondta el az állami segélyezési hivatal egyik tisztségviselője.

Jogi Aditjanat, Uttar Prades állam miniszterelnöke arra utasította a helyi hatóságokat, hogy segítsék a túlélőket, valamint 24 órán belül folyósítsák a károsultaknak járó pénzügyi támogatásokat.

Az északi államban a monszunidőszak előtti, márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok - írja az MTI.

 

