„Azt hittem biztonságban vagyok” - petefészek nélkül diagnosztizáltak petefészekrákot az anyánál

Habár korábban eltávolíttatta petefészkeit, miután nagymamáját és édesanyját is petefészekrákkal diagnosztizálták, a kór sajnos őt is "utolérte". A 40 éves Amiee Knight, aki végignézte édesanyja, Diane harcát a daganattal, most saját életéért küzd. Először csak egy csomót talált a mellében, s ezután távolíttatta el szerveit annak reményében, hogy fia, Payton ne veszítse el idejekorán őt. Tíz évvel később mégis 180 fokos fordulatot vett az élete: 2025 végén harmadik stádiumú petefészekrákkal diagnosztizálták, amely már a nyirokcsomóira is átterjedt.

Orvosi hanyagság miatt jelenhetett meg a rák

A lesújtó diagnózis egy évtizeddel az eltávolító operáció után érkezett. Fia, Payton most 23 éves és tudja, Amiee gyógyíhatatlan sajnos, miután a korábbi műtétek során visszamaradt sejttöredékek rákossá váltak. Prognózisa 2-5 év:

Láttam, mit tett a rák az anyukámmal, a nagymamámmal és a dédnagymamámmal. Amikor megtudtam, hogy hordozom a mutált BRCA1 gént, minden kockázatot el akartam távolítani. Amikor az orvosok egy hasi vizsgálat során azt mondták, hogy egy tömeg van a petefészkemen, azt válaszoltam, ez nem lehet igaz, hiszen nincs is petefészkem. Mégis, miután annyi mindenen keresztül mentem, hogy ezt megelőzzem, megtörtént. Minden erőfeszítésem ellenére a fiamnak ugyanazt a veszteséget kell majd átélnie, amit nekem kellett az anyukám elvesztésekor. Valaki más hanyagsága az életembe kerül majd

- közölte az összetört 50 éves nő hozzátéve:

Borzasztó volt ápolni az anyukámat. Lassú és szörnyű halál volt. Őszintén azt hittem, hogy el vagyunk átkozva, és hogy én megtörtem ezt a rák-átkot azzal, hogy eltávolíttattam a melleimet és a petefészkeimet. Mindent megtettem megelőzésként, ami rengeteg orvosi traumát okozott. Mégis életem hátralévő részét kórházban fogom tölteni. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy petefészekrákom van úgy, hogy már petefészkeim sincsenek. Azt hittem, biztonságban vagyok

- idézte őt a Mirror.