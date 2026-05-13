KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zavarta a gyerekzsivaj, puskával fenyegetőzött a debreceni férfi

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 13:10
fenyegetőzéslégpuska
A szülők azonnal rendőrt hívtak.
Bors
A szerző cikkei

Futballozó gyerekek bosszantottak fel egy férfit Debrecenben. A rendőrség beszámolója szerint a gyerekek április 25-én délután játszottak a férfi szomszédságában: egyikőjük egy sípot is fújkált eközben, mialatt néha még a kerítésnek is nekipattant a labda. A szomszéd végül megelégelte a zsivajt, és egy légpuskával a kezében adott nyomatékot annak, hogy csendesebb vasárnap délutánra vágyik.

eltűnt, rendőrség
Játszó gyerekeket rémisztett halálra egy férfi Debrecenben  (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Légpuskával rémisztett rá a gyerekekre a debreceni férfi

A fellépése hatásosnak bizonyult: a gyerekek sírva szaladtak be a szüleikhez a házba, akik azonnal hívták a rendőrséget. A kiérkező járőrök ezután mindkét felet meghallgatták, majd az 56 éves szomszédot előállították, a légpuskát pedig lefoglalták. A férfi a kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett: cselekedetét hirtelen dühével magyarázta, mialatt azt is kiemelte, megbánta, hogy ennyire ráijesztett a gyerekekre.

A Debreceni Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt folytatott eljárást vele szemben. A nyomozók a napokban bíróság elé állítási javaslattal befejezték az ügy vizsgálatát - írja a Police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu