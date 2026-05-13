Zavarta a gyerekzsivaj, puskával fenyegetőzött a debreceni férfi

Futballozó gyerekek bosszantottak fel egy férfit Debrecenben. A rendőrség beszámolója szerint a gyerekek április 25-én délután játszottak a férfi szomszédságában: egyikőjük egy sípot is fújkált eközben, mialatt néha még a kerítésnek is nekipattant a labda. A szomszéd végül megelégelte a zsivajt, és egy légpuskával a kezében adott nyomatékot annak, hogy csendesebb vasárnap délutánra vágyik.

A fellépése hatásosnak bizonyult: a gyerekek sírva szaladtak be a szüleikhez a házba, akik azonnal hívták a rendőrséget. A kiérkező járőrök ezután mindkét felet meghallgatták, majd az 56 éves szomszédot előállították, a légpuskát pedig lefoglalták. A férfi a kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett: cselekedetét hirtelen dühével magyarázta, mialatt azt is kiemelte, megbánta, hogy ennyire ráijesztett a gyerekekre.

A Debreceni Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt folytatott eljárást vele szemben. A nyomozók a napokban bíróság elé állítási javaslattal befejezték az ügy vizsgálatát - írja a Police.hu.