Hatalmas erejű ütközés a XXII. kerületben: a mentők már a helyszínen

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XXII. kerületében, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A járműben ketten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amely nem akadályozza a forgalmat – írja a Katasztrófavédelem.