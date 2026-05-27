Sokk Észak-Londonban: Száz tűzoltó harcol a lángokkal, hatalmas a riadalom a zsidó negyedben

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 12:55
Még szinte fel sem kelt a nap, amikor horrorisztikus képsorok játszódtak le Észak-London szívében. Hatalmas lángok csaptak fel egy közkedvelt bevásárlóközpont mögött, a környéket pedig elfojtó, fekete füst árasztotta el. A helyiek azonnal a legrosszabbra gondoltak, hiszen a feszültség amúgy is pattanásig feszült a környéken, de lehet, hogy egy sokkal hétköznapibb hiba áll a háttérben.
Szerda reggel negyed hét után nem sokkal elszabadult a pokol Golders Greenben, London híres zsidó negyedében. Kigyulladt a Kosher Kingdom, Európa legnagyobb kóser szupermarketének raktárépülete. A lángok olyan elképesztő erővel marta a tetőszerkezetet, hogy a tűzoltók percek alatt elárasztották a helyszínt: jelenleg már 15 tűzoltóautó és mintegy 100 tűzoltó küzd az elemekkel. A katasztrófavédelem drónokat és hatalmas emelőkosaras létrákat is bevetett, hogy felülről próbálják megfékezni a tomboló tüzet, miközben a rendőrök gázpalackokat menekítenek ki a lángoló raktár közvetlen közeléből.

Fojtogató, sűrű füst telepedett a zsidó negyedre, miután hatalmas lángokkal égni kezdett a szupermarket raktára Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A helyzetet nehezíti, hogy a környéket teljesen fojtogató füst borítja. A környéket lezárták, a közlekedés teljesen megbénult.

Gyújtogatás vagy végzetes hiba a zsidó negyedben?

Mivel a londoni zsidó közösséget az elmúlt időszakban több antiszemita támadás és gyújtogatás is érte, a helyiekben azonnal felerősödtek a félelmek. Bár a rendőrség szerint még korai lenne megmondani a pontos okot, a szomszédos húsbolt vezetője, Sami Joseph elárulta, mire gyanakodnak a helyszínen:

Rossz év ez Golders Greenben. Hónapról hónapra történik valami incidens. Először a mentők, aztán a késelés, most meg ez. Az emberek persze rögtön arra asszociálnak, hogy talán terrorista vagy gyújtogató áll a háttérben, de a személyzet egyik tagja azt mondta, az áram volt az. Azt mondják, az elektromosság miatt lehet – volt egy áramingadozás. Úgy gondolom, a biztosítéktábla robbanhatott fel a hőség miatt, ez okozhatta a szikrát.

A hatóságok szerint az egyetlen szerencse a szerencsétlenségben, hogy eddigi információk alapján senki sem sérült meg a pusztító tűzvészben. A drámai mentőakció jelenleg is gőzerővel zajlik – adta hírül a brit Mirror.

 

 

