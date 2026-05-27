Földrengés rázta meg a térséget a határ közelében

Földrengést regisztráltak szerda délelőtt Horvátország északi részén. A rengés epicentruma a mérések szerint mintegy 200 kilométerre volt Szombathelytől.
A VAOL beszámolója szerint egy 3-as magnitúdójú földrengés történt május 27-én délelőtt. A lap azt írja, hogy a rengés a magyar határ közelében pattant ki, károkról azonban egyelőre nem érkezett bejelentés.
A földmozgást Horvátország északi részén észlelték, a hatóságok jelenleg is figyelik a helyzetet.
