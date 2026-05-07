"Szeretünk, tudni akarjuk, jól vagy-e" – Kétségbeesetten üzent anyukája a Borson keresztül a két hónapja eltűnt, 15 éves Blankának

Most azonban egészen más a helyzet: Blanka február 28-án újra eltűnt, és azóta sem adott életjelet magáról. Családja kétségbeesetten keresi, barátaik és ismerőseik pedig összefogást sürgetnek.
Akkor Blanka december 7-én tűnt el, miután az édesapja elvitte őt egy randevúra Cegléden. A megbeszéltek szerint később érte ment volna, a tinédzser azonban már nem jelent meg a megbeszélt találkozóhelyen. Telefonjának helymeghatározását is kikapcsolta, s ezt követően pedig hosszú napokig semmit nem lehetett tudni róla.
A család akkor azonnal a rendőrséghez fordult. Majd napokkal később egy videó is felkerült a Facebookra, amelyben a lány arról beszélt, hogy azért hagyta el otthonát, mert bántalmazták. A szülei azonban ezt határozottan cáfolták. Végül több mint két hét után Blanka hazatért a szüleihez, a rendőrség pedig megszüntette a körözést.
Most azonban újra eltűnt a lány, és a körülmények immár sokkal aggasztóbbak. Ezért a család egyik közeli barátja a közösségi médiában kért segítséget az emberektől.
Keressük meg együtt Blankát! Kedves ismerőseim, kérem a segítségeteket. Fogjunk össze! Ceglédről újra eltűnt a 15 éves Blanka, immár két hónapja. Február 28-án tűnt el, azóta semmi hír róla
– írta a bejegyzésében.
A rendőrség hivatalos – eltűnt személyeket tartalmazó – adatbázisában is újra szerepel a lány, tehát ismét körözik. A személyleírása szerint Blankának hosszú fekete haja van, világos bőrű, a szeme kékes-barnás árnyalatú. Eltűnésekor fekete Adidas sportcipőt, kék farmert és fehér kapucnis pulóvert viselt.
Családja a lapunknak elmondta, hogy Blankának február 28-án kezelésre kellett volna mennie, oda azonban már nem érkezett meg.
Jókedvűen indult el otthonról. Nem volt semmi előjele annak, hogy bármi baj lenne. Azóta viszont semmit nem tudni róla, és ez az, ami igazán ijesztő... Ha valahova csak el akart volna menni, legalább egy üzenetet biztos küldött volna az anyukájának
– mondta el a család egyik barátja, aki a hozzátartozók üzenetét közvetítette. Szerintük különösen aggasztó, hogy Blanka az eltűnése óta – immár 2 hónapja – egyáltalán nem jelentkezett.
Már ott tartanak a szülők, hogy csak annyit szeretnének, hogy Blanka hívja fel őket, mondja azt, hogy jól van. Nem kell hazamennie azonnal, csak tudják, hogy él és biztonságban van. De félő, hogy itt valami más áll a háttérben
– fogalmazott a közeli ismerős.
Érdemes megemlíteni, hogy a családi barát szerint az interneten rengeteg rosszindulatú találgatás jelent meg a családról, ezeket azonban ők határozottan visszautasítják.
Tíz éve ismerem őket. Nem voltak rosszban. Blanka az iskola után rendszeresen bement a szülei szalonjába, nagyon közel álltak egymáshoz. Az pedig teljesen normális szülői reakció volt, amikor az anyukája nem engedte meg, hogy 14 évesen egy fiúhoz költözzön
– mondta el a tavaly történtekről.
Mint megtudtuk, már külföldön is próbálják terjeszteni Blanka fotóját, illetve az eltűnésének hírét. Lengyelországi magyar közösségekhez is eljuttatták a róla szóló felhívást, mert attól tartanak, hogy a lány akár külföldre is mehetett.
Blankát jelenleg is körözi a rendőrség. A családja pedig arra kér mindenkit, hogy ha bárki bármit tud valaki a lányuk hollétéről, akár névtelenül is, jelezze a hatóságoknak.
Anyukája csak ennyit üzen Blankának:
Bármi is történt, szeretünk, csak tudni akarjuk, hogy jól vagy-e!
Aligha adják fel egyhamar a keresését – zárta szavait a család barátja.
