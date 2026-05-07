"Szeretünk, tudni akarjuk, jól vagy-e" – Kétségbeesetten üzent anyukája a Borson keresztül a két hónapja eltűnt, 15 éves Blankának

Most azonban egészen más a helyzet: Blanka február 28-án újra eltűnt, és azóta sem adott életjelet magáról. Családja kétségbeesetten keresi, barátaik és ismerőseik pedig összefogást sürgetnek.

A lány tavaly egyszer már eltűnt, de akkor nem sokkal később előkerült Fotó: Police.hu

Akkor Blanka december 7-én tűnt el, miután az édesapja elvitte őt egy randevúra Cegléden. A megbeszéltek szerint később érte ment volna, a tinédzser azonban már nem jelent meg a megbeszélt találkozóhelyen. Telefonjának helymeghatározását is kikapcsolta, s ezt követően pedig hosszú napokig semmit nem lehetett tudni róla.

A család akkor azonnal a rendőrséghez fordult. Majd napokkal később egy videó is felkerült a Facebookra, amelyben a lány arról beszélt, hogy azért hagyta el otthonát, mert bántalmazták. A szülei azonban ezt határozottan cáfolták. Végül több mint két hét után Blanka hazatért a szüleihez, a rendőrség pedig megszüntette a körözést.