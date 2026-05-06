Máris egy új pasi oldalán tűnt fel Zsigmond Angi? Rejtélyes videó robbant a neten!

Zsigmond Angi influenszer, akiért fiatalok százezrei rajonganak a közösségi platformokon. Karrierje során mindig is nyitott könyv volt a magánélete, így nem csoda, hogy a Mészáros Bendével való szakítása után minden szem rá szegeződik. A cikkünk témáját adó legfrissebb videóban egy titokzatos férfi oldalán látható, ami azonnal elindította a lavinát a kommentszekcióban.

Zsigmond Angi exe már a múlt? (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi és a titokzatos idegen: Szerelem vagy csak egy tánc?

A felvétel, amely futótűzként terjed a TikTokon, első ránézésre egy ártatlan táncos trendnek tűnik. Azonban a rajongók sasszeme kiszúrt valamit: az összhang a páros között tagadhatatlan. Angi sugárzik a boldogságtól, és bár a videóban nem történik félreérthetetlen mozdulat, a testbeszédük sokak szerint többet mond ezer szónál. A kérdés már csak az, hogy ki ez a sármos idegen, aki ilyen rövid idő alatt elrabolta a népszerű tartalomgyártó szívét.

Alig száradt meg a pecsét a szakításon

Még csak néhány hete, hogy Zsigmond Angi és Mészáros Bende bejelentették: útjaik végleg különválnak. A hír sokkolta a követőket, hiszen sokan egy álompárt láttak bennük. A szakítás körülményei már akkor is sok kérdést felvetettek, de ez az új fordulat most minden korábbi elméletet felülír. Lehetséges, hogy a kapcsolat már sokkal korábban megromlott, és az új szerelem már a spájzban várt? Vagy Angi egyszerűen csak a „legjobb védekezés a támadás” elvét követve próbálja túltenni magát az exén?

A kommentszekció felrobbant: „Ez túl gyors volt!”

A poszt alatt természetesen azonnal megjelentek a kritikus hangok is.

Még meg sem száradt a könny a szemedben, máris mással rázod? Azt a pali még az arcát se vállalja fel?

– írta az egyik dühös rajongó. Mások viszont védelmükbe vették a sztárt, mondván, mindenkinek joga van a boldogsághoz és ahhoz, hogy úgy élje az életét, ahogy szeretné. A legtöbb találgatás persze a férfi kilétére irányul: egyesek szerint egy külföldi modell, mások viszont úgy vélik, egy régi barátról van szó, aki most, a nehéz időkben vált „többé”.

Terelés vagy őszinte vallomás?

A bulvár világában semmi sem az, aminek látszik. Nem kizárt, hogy Zsigmond Angi tudatosan hergeli a kedélyeket. Egy ilyen videó garantáltan pörgeti a nézettséget és az interakciókat, ami az influenszer szakmában aranyat ér. Ha csak egy közös projektről vagy egy baráti gesztusról van szó, Angi akkor is elérte a célját: róla beszél az egész ország. Akárhogy is legyen, a feszültség tapintható, és mindenki a következő posztot várja, amelyben talán végre tiszta vizet öntenek a pohárba. Vajon jön a nagy leleplezés, vagy Angi tovább játszik a rajongók idegeivel?