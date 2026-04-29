Till Tamás édesanyja a gyilkossággal vádolt Jánosról: "Legszívesebben felpofoztam volna..."

Életük egyik legdrámaibb eseményére készültek Till Tamás szülei, 2026. április 29-én reggel. Katalin és Mátyás ébredés után a napi rutintevékenységek elvégzése után autóba ült, és meg sem állt Kecskemétig. A törvényszékre siettek, hogy jelen legyenek a kisfiúk megölése ügyében tartott előkészítő ülésen.
A szülők valamivel 8 óra után a jogi képviselőjükkel, a városhatár közelében levő benzinkúton találkoztak. Lichy Józsefnek először megmutatták a Tamáskáról készült, bekeretezett fotót, amit arra szántak, hogy az ülésen felmutassák.
- Ez a fotó látható Tamás szobájában? – kérdezte az ügyvéd.
- Igen, az!
- Tudom, emlékszem rá – jegyezte meg a jogász, miközben Mátyás kisegítette a kocsiból Katalint, a feleségét. Mint kiderült, a fotó az utolsó fénykép, ami a 11 évesen megölt gyermeket ábrázolja. Az iskolában fényképezést tartottak, Tamáska pedig az alkalomra felvette a kedvenc piros pulóverét.
A gyászoló édesanya a Bors kérdésére elmondta: a tervei szerint semmit nem mond majd a vádlottnak, amint a BVOP munkatársai elvezetik mellett.
Még a nevét sem akarom hallani!
– szögezte le Katalin.
Lichy József előre megmondta, hogy Fehér János nem fogja a bűnösségét beismerni. Ugyan az egész vád az ő beismerő vallomására épült, ám ő már azt állítja, hogy a rendőrök kényszerítették arra, hogy vállalja magára a gyilkosságot. Az ügyben feljelentést tett, amit az ügyészség elutasított, ő viszont pótmagánvádas eljárást indított. A három magas rangú rendőrnek a katonai törvényszék előtt kell védekeznie.
Az ügyvéd számos alkalommal eljárt már életellenes ügyekben. Számára most az az elsődleges, hogy az ügyben elmarasztaló ítélet szülessen, és a törvényszék a maximális büntetést kiszabja a bűncselekmény idejében csupán 16 éves elkövetőre. Ez az ő esetében 15 év.
A vádlott utólag megbánta, hogy beismerő vallomást tett, most pedig a védőjével arra törekszik, hogy azt a vallomást mellőzni kelljen a bizonyítékok közül
– fogalmazott Lichy József, majd autóba ült. Ő haladt elől, a szülők pedig követték.
Nem sokkal később megérkeztünk a bíróságra. A törvényszék díszterme szinte zsúfolásig megtelt a média képviselőivel, érdeklődőkkel, illetve a vádlott hozzátartozóival. Katalin és Mátyás is helyet foglalt, majd lehajtott fejjel várta, hogy a börtönőrök bekísérjék az embert, aki a feltételezések szerint kioltotta az ártatlan gyermekük életét. Ez néhány perccel később meg is történt.
Fehér János kéz- és lábbilincsben, egy huskyt ábrázoló pólóban tipegett a terembe, arcán félreérthetetlen vigyorral. Körbenézett, és határozott bólintással üdvözölte a megjelenteket. Hogy mi játszódott le a fejében, azt csak ő tudhatja, a viselkedése azonban arról árulkodott, hogy szinte élvezte a figyelmet. A gyászoló szülőkkel először tartózkodott egy légtérben. Miután a helyére kísérték, még mindig mosolyogva fordult Katalin és Mátyás felé.
A szülők az előkészítő ülésen végül nem maradhattak a teremben, mert a későbbiekben tanúként tervezik őket kihallgatni. A vádlott a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, és ahogy azt sejteni lehetett, a bűnösségét sem ismerte be. Fehér nem mutatott túlzott tiszteletet a bíróság felé sem. Kinyilvánította, hogy a bírónő nem királynő, ezért nem csakis az van, amit ő akar.
Az első tárgyalási napot júniusban tartják.
Mátyás a Borsnak elmondta: borsódzott a háta, amikor a teremben megjelent fia feltételezett gyilkosa.
Határozott gyűlöletet éreztem!
– mondta a férfi.
Katalin megjegyezte, hogy Tamáska szobája az eltűnése óta változatlan, sőt, idén húsvétkor is vettek neki ajándékot, egy nyuszikát.
Az elmúlt 26 évben az anya egészsége teljesen tönkrement.
Az orvosok szerint csoda, hogy élek! Három szívinfarktusom, egy agyvérzésem, tüdőembóliám és trombózisom is volt. Ezt senkinek nem kívánom
– mesélte az édesanya, Mátyás pedig a gyermekére visszatérve leszögezte: a gyilkos elvett egy életet.
Elvették tőlünk a fiút, akire ma támaszkodhatnánk.
A kérdésünkre, hogy mire gondolt, amikor Jánost meglátta, kijelentette, sajnálja, hogy a férfi messze ült tőle.
Amikor ránk nevetett, az futott végig az agyamon, hogy a legszívesebben felpofoznám!
Az apa kevésnek tartja az ügyészi indítványban szereplő 15 évet.
- Tudom, hogy Magyarországon nem kaphat többet, de biztosra veszem, hogy Amerikában 150 évre ítélnék.
A szülők szinte naponta kijárnak Tamáska sírjához. A bíróságról azonban nem oda siettek.
- Haza kell mennünk, mert Katalint nagyon kimerítette ez a délelőtt. Korán keltünk. Lehet, hogy a mai napon kimarad a temető, de holnap mindenképpen ott leszünk!
Katalin végül leszögezte, hogy minden tárgyalási napon Kecskemétre utaznak majd Bajáról.
