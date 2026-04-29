Till Tamás édesanyja a gyilkossággal vádolt Jánosról: "Legszívesebben felpofoztam volna..."

Életük egyik legdrámaibb eseményére készültek Till Tamás szülei, 2026. április 29-én reggel. Katalin és Mátyás ébredés után a napi rutintevékenységek elvégzése után autóba ült, és meg sem állt Kecskemétig. A törvényszékre siettek, hogy jelen legyenek a kisfiúk megölése ügyében tartott előkészítő ülésen.

Lichy József az előkészítő ülés előtt találkozott Till Tamás szüleivel

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A szülők valamivel 8 óra után a jogi képviselőjükkel, a városhatár közelében levő benzinkúton találkoztak. Lichy Józsefnek először megmutatták a Tamáskáról készült, bekeretezett fotót, amit arra szántak, hogy az ülésen felmutassák.

- Ez a fotó látható Tamás szobájában? – kérdezte az ügyvéd.

- Igen, az!

- Tudom, emlékszem rá – jegyezte meg a jogász, miközben Mátyás kisegítette a kocsiból Katalint, a feleségét. Mint kiderült, a fotó az utolsó fénykép, ami a 11 évesen megölt gyermeket ábrázolja. Az iskolában fényképezést tartottak, Tamáska pedig az alkalomra felvette a kedvenc piros pulóverét.

A gyászoló édesanya a Bors kérdésére elmondta: a tervei szerint semmit nem mond majd a vádlottnak, amint a BVOP munkatársai elvezetik mellett.

Még a nevét sem akarom hallani!

– szögezte le Katalin.

Lichy József előre megmondta, hogy Fehér János nem fogja a bűnösségét beismerni. Ugyan az egész vád az ő beismerő vallomására épült, ám ő már azt állítja, hogy a rendőrök kényszerítették arra, hogy vállalja magára a gyilkosságot. Az ügyben feljelentést tett, amit az ügyészség elutasított, ő viszont pótmagánvádas eljárást indított. A három magas rangú rendőrnek a katonai törvényszék előtt kell védekeznie.

Till Tamás feltételezett gyilkosa egy show kellős közepén érezte magát?

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Az ügyvéd számos alkalommal eljárt már életellenes ügyekben. Számára most az az elsődleges, hogy az ügyben elmarasztaló ítélet szülessen, és a törvényszék a maximális büntetést kiszabja a bűncselekmény idejében csupán 16 éves elkövetőre. Ez az ő esetében 15 év.

A vádlott utólag megbánta, hogy beismerő vallomást tett, most pedig a védőjével arra törekszik, hogy azt a vallomást mellőzni kelljen a bizonyítékok közül

– fogalmazott Lichy József, majd autóba ült. Ő haladt elől, a szülők pedig követték.

Lichy József , a gyászoló szülők jogi képviselője

Fotó: Gábor Zoltán / bors

Nem sokkal később megérkeztünk a bíróságra. A törvényszék díszterme szinte zsúfolásig megtelt a média képviselőivel, érdeklődőkkel, illetve a vádlott hozzátartozóival. Katalin és Mátyás is helyet foglalt, majd lehajtott fejjel várta, hogy a börtönőrök bekísérjék az embert, aki a feltételezések szerint kioltotta az ártatlan gyermekük életét. Ez néhány perccel később meg is történt.