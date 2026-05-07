KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi lett a 12 apostol sorsa Jézus mennybemenetele után? – Haláluk megrázó története

kereszténység
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 18:45
apostolokvértanúságJézus
Jézus mennybemenetele után az apostolok nemcsak a kereszténység alapjait rakták le, hanem életüket is áldozták a hit terjesztéséért. De vajon mi lett Jézus 12 apostolával? Hol jártak, mit tettek, és hogyan ért véget kalandos, gyakran drámai sorsuk?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A 12 apostol élete és sorsa lenyűgöző példája annak, hogyan alakította a hit az emberi sorsokat a történelem során. Jézus mennybemenetele után mindannyian elindultak a világ különböző pontjaira, hogy hirdessék az evangéliumot, gyakran hatalmas nehézségek és üldözések közepette. Többük életét vértanúság zárta le, ami azt mutatja, milyen mély elkötelezettséggel viseltettek hitük iránt.

12 apostol, Jézus, utolsó vacsora
A 12 apostol és Jézus az utolsó vacsora asztalánál / Fotó: Fred De Noyelle /GODONG /  Getty Images

Ezek a történetek nemcsak a vallási hagyomány részei, hanem az emberi kitartás és bátorság örök példái is. Ma, amikor a világ sokszínűsége és kihívásai között élünk, Jézus  12 apostolának sorsa emlékeztet arra, hogy a hit és az elhivatottság képes átformálni az életünket.

A 12 apostol útja a történelemben – kalandok, missziók, vértanúságok

  • Simon Péter – a halászból lett egyházalapító

Simon Péter, a halász, akit Jézus az egyház alapkövévé tett, nemcsak az apostolok vezetője volt, hanem Rómában is hatalmas hatással volt a megszületőben lévő kereszténységre. Kr. u. 67-ben, Nero császár keresztényüldözése idején vértanúként halt meg: saját kérésére fejjel lefelé feszítették meg, mert nem akart Jézussal egyenlő módon meghalni. Élete tele volt bátorsággal, hitvallással és a legnagyobb áldozattal. Attribútuma a kulcs, a mennyek országának a kulcsa.

12 apostol, Szent Péter, kulcs
Szent Péter apostol, aki a mennyek kulcsával látható / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • András – a keresztény hit görögországi hírnöke

Péter testvére, András, Görögországban, Patra városában terjesztette a keresztény tanokat. András Kr. u. 70 körül halt meg: egy diagonális, úgynevezett „András-kereszten” végezték ki, ami azóta is az ő szimbóluma. A legenda szerint nemcsak prédikált, hanem a hitért való kiállásával is példát mutatott.

12 apostol, Szent András, andráskereszt
Szent András apostol vértanúhalálának szimbólumával, az andráskereszttel / Fotó: Bridgeman Images via AFP /  AFP
  • Jakab, Zebedeus fia – az első vértanú

Ő volt az első apostol, aki vértanúhalált halt. Kr. u. 42-ben Jeruzsálemben lefejezték, és ezzel ő nyitotta meg a sort azok között, akik életüket adták hitükért. Az első vértanúként az apostolok között különleges helyet foglal el. Mivel Herodes Agrippa nem engedte Jakabot a Szentföldön eltemetni, követői Hispániába menekítették a testét. Ma a spanyolországi El Camino zarándokút őrzi az emlékét. Attribútumai a vándorbot, a kagyló és a kalap azóta is a zarándokok szimbólumai.

12 apostol, Szent Jakab, vértanú
Szent Jakab, az első vértanú apostol / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • János – a szeretett apostol, aki túlélte a halált

János, Jakab testvére, az evangélista és Jézus kedvenc tanítványa, a legfiatalabb apostol egyedülálló sorsot élt meg. Tertullianus szerint Nero vagy Domitianus alatt a római Colosseumban forró olajba dobták, de csodával határos módon megmenekült. Ezután Patmosz szigetére száműzték, ahol megírta a Jelenések könyvét. Idős korában, Kr. u. 100 körül halt meg békében Epheszoszban (a mai Törökország területén), ő volt az egyetlen apostol, aki nem vértanúként, hanem természetes halállal távozott az élők sorából. Attribútumai a sas, a kehely és a könyv.

12 apostol, Szent János, kehely
János, az evangelista, aki Jézus legkedvesebb apostola volt / Fotó: Photo12 via AFP /  AFP
  • Fülöp – kígyóűző és vértanú Kis-Ázsiában

Fülöp apostol Görögországban, Szíriában és Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén térített. Egyik legendája szerint egy kígyót űzött ki Mars templomából, amelynek az szent állata volt. Végül Kr. u. 80-ban Frígiában, Hierapoliszban megkövezték, majd fejjel lefelé keresztre feszítették, így lett vértanú. Szimbólumai között a kígyó, illetve a hóhérbárd is szerepel.

12 apostol, Szent Fülöp, vértanú
Fülöp apostol, aki Kis-Ázsiában halt vértanú halált / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • Bertalan – a legkegyetlenebb halált halt misszionárius

Bertalan apostol Indiában, illetve a mai Azerbajdzsán és Örményország vidékén hirdette az evangéliumot. Halála – mivel kereszténységre térítette a helyi uralkodót, annak testvére a római megtorlástól tartva Kr. u. 69-71 körül halálra ítélte Bertalant – kegyetlen volt: megostorozták, elevenen megnyúzták, majd keresztre feszítették és lefejezték. Az ő története is a hitért vállalt legvégső áldozatról szól. Ma Örményország és Azerbajdzsán patronáló szentje, akinek az attribútuma a kés és a lenyúzott bőre.

12 apostol, Szent Bertalan, kés
Szent Bertalan attribútumával, a nyúzókéssel / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • Tamás – az indiai misszionárius

Tamás apostol, akit gyakran hitetlenként is ismerünk, először a Parthus Birodalomban térített, majd Indiában, Mylaporéban alapított keresztény közösséget. Ott halt meg Kr. u. 72-ben, amikor egy lándzsadöfés érte. Az indiai keresztények ma is nagy tisztelettel őrzik emlékét, amely a hit erejéről és a távoli földekre is eljutó üzenetről szól. Attribútuma a mérőléc, amely a sok templomra utal, amelyet élete során épített (a legenda szerint tapasztalt ács volt).

Rome - The fresco of apostle St. Thomas in the church San Girolamo dei Croati
Szent Tamás szimbólumával, a mérőléccel / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • Máté – a vámszedőből lett evangélista

Máté apostol, aki korábban vámszedő volt, Etiópiában terjesztette a kereszténységet, ott is halt meg Kr. u. 60 körül. Mivel megdorgálta Hirtakosz királyt, amiért az a szűz és apáca Efigénia, az előző uralkodó lánya után vágyakozott, a feldühödött király karddal megölette Mátét, akinek ez a fegyver lett vértanúságának szimbóluma. Az ő evangéliuma az egyik legismertebb, és életútja a megtérés és az elkötelezettség példája.

12 apostol, Szent Máté, evangelista
Szent Máté apostol, aki Etiópiában halt vértanúhalált / Fotó: Catherine Leblanc /  Getty Images
  • Jakab, Alfeus fia – a legkevésbé ismert vértanú

Jakab, Alfeus fia, az apostolok közül az egyik legkevésbé ismert személyiség, de a sorsa hasonlóan drámai volt, mint a legtöbb apostolé. Kr. u. 62-ben vagy 69-ben, mivel Jakab nem volt hajlandó megtagadni a hitét, a zsidó főpapok ledobatták a jeruzsálemi templom sarokbástyájáról, majd amikor azt túlélte, a tömeg elkezdte megkövezni, amely során Jakab az őt bántókért kezdett imádkozni. Az egyik pap az imáját hallva leállította a tömeget, de végül egy takács az általa használt kallózófával agyonverte. Jakab apostol attribútuma ezért a kallózófa.

12 apostol, Szent Jakab, Alfeus fia
Jakab, Alfeus fia a legkevésbé ismert apostol volt / Fotó: Wikipedia
  • Júdás Tádé – a perzsa vértanú

Júdás Tádé – Jakab, Alfeus fiának testvére – Perzsiában (a mai Iránban), az akkori Parthus Birodalomban és Mezopotámiában, a mai Irak területén hirdette az evangéliumot Simon apostollal együtt. Kr. u. 80 körül vértanúként halt meg Perzsiában (más források szerint a mai Bejrút közelében), valószínűleg alabárddal végezték ki, ami azóta is a szimbóluma.

12 apostol, Szent Judás Tádé, vértanú
Judás Tádé apostol, aki a mai Irán és Irak területén hirdette az igét / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • Simon, a zelóta – a fűrész áldozata

Simon apostol, más néven Kánai Simon, Júdás Tádéval Perzsiában, valamint Szíriában tevékenykedett. A legenda szerint Kr. u. 80 körül Simont valahol Perzsiában, vagy a szíriai Edesszában kettéfűrészelték, így vált vértanúvá. Az ő sorsa is a hitért vállalt végső áldozatot jelképezi. Vértanúságának eszköze folytán (amely az attribútuma is egyben) – a fűrész – a favágók védőszentje.

12 apostol, Szent Simon, fűrész
Szent Simon apostol, a favágók védőszentje vértanúságának szimbólumával, a fűrésszel / Fotó: sedmak /  Getty Images
  • Iskárióti Júdás – az áruló tragédiája

Iskárióti Júdás, aki elárulta Jézust, tette után öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát (Kr. u. 29-33), miután felismerte cselekedetének súlyát. Így ő nem a misszió vagy vértanúság útját járta, hanem élete tragikus véget ért. Az ő attribútuma a 30 ezüstpénz, amelyért elárulta az Urat.

Judas
Iskarióti Júdás, aki csókjával elárulta Jézust / Fotó: GeorgiosArt /  Getty Images
  • Mátyás – az apostolok pótlója

Mátyás apostol Iskárióti Júdás helyére került, miután az elárulta Jézust. A legenda szerint Kappadókiában és Etiópiában terjesztette a kereszténységet, Andrással együtt Szíriában is járt. Miután visszatért Jeruzsálembe, csodái miatt bevádolták a főpapoknál, majd megkövezték, végül levágták a fejét. Emiatt szimbóluma a fejsze.

12 apostol, Szent Mátyás, vértanú
Szent Mátyás, aki Iskarióti Júdás helyére került az apostolok között/ Fotó: © Wikipédia

Az apostolok sorsa egytől egyig a hit és a kitartás példája. Bár sorsuk különböző helyeken, különböző módokon teljesült be, közös bennük, hogy életüket adták azért, amit hittek. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu