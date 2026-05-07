Ebben a pillanatban érkezett a hír: hamarosan kiderül, mi történt Dudás Mikivel

Közleményt adott ki a rendőrség az „ismert sportoló halála ügyében”. Bár nevet nem adtak meg, információk szerint Dudás Miki, világbajnok kajakozó halála ügyéről lesz, akire január 5-én találtak rá holtan a lakásán, XVIII. kerületben. A sportoló mindössze 34 éves volt.

Lezárult a nyomozás Dudás Miki halála ügyében / Fotó: Tumbász Hédi

Lezárták a nyomozást Dudás Miki halála ügyében

A hírek szerint a nyomozás eredményeiről péntek délelőtt számolnak be a nyilvánosságnak. A BRFK szóvivője, Csécsi Soma alezredes a pénteken tartandó sajtótájékoztatóról szóló meghívója szerint az „ismert sportoló halála ügyében” lezárult eljárás részleteiről számol majd be.

A haláleset körülményeit egyébként kezdetben közigazgatási eljárás keretében vizsgálták, később azonban halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult nyomozás. Az ismert sportolót január 30-án helyezték végső nyugalomra a Pestszentlőrinci temetőben, az édesapja és a nagypapája mellett.