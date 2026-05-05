Épségben hazatért a Budapesten eltűnt olasz zenész - nem hiszed el, hol volt

Mint arról a Bors is írt, a 24 éves olasz zenész, a padovai Davide Luccelli, a Oggetto Sconosciuto punk-rock zenekar dobosaként érkezett Budapestre. A felfutó banda nagy nap előtt állt: a zenekarnak ugyanis ez volt az első európai turnéja, melynek egyik fontos állomása volt a Városliget. Bár a készülődésnél Davide még élénken sürgött-forgott, társai legnagyobb megdöbbenésére a koncert előtt nyoma veszett. Három napig szinte egész Budapest a fiatalt kereste, mikor bombaként robbant a hír hétfőn (május 4.) délután: Davide jelentkezett és előkerült, méghozzá egy Velence felé tartó vonatról. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, mi áll a rejtélyes eltűnés mögött – eltűnéséről és megkerüléséről számtalan teória kering.

Az olasz zenész ugyanolyan rejtélyesen bukkant fel, ahogyan eltűnt: egy hazafelé tartó vonaton ücsörgött / Fotó: Facebook

Döbbenetes helyen ücsöröghetett az olasz zenész

Barátai, ismerősei és zenésztársai akkor riadtak meg igazán, amikor az elhivatott zenészként ismert fiatal nemcsak, hogy nem jelentkezett és életjelet sem adott magáról, de utoljára egy titokzatos, Mester utcai mélygarázsban látták. Ezután viszont teljesen nyoma veszett, senki nem látta. Társai azonnal akcióba léptek, először rendőrségtől rendőrségig rohantak, értesítették Davide apukáját is, aki pedig a helyi, padovai rendőrségen is bejelentést tett. Az olasz csendőrség hamar felvette a kapcsolatot a magyar zsarukkal, majd hamarosan már az Interpol is bekapcsolódott az ügybe. Mikor már két ország rendőrsége és a nemzetközi hatóságok is a nyakában loholtak, meglepő hír érkezett: a három napja elérhetetlen Davide egyszer csak bejelentkezett rettegő édesapjánál telefonon, méghozzá a Bécsből Velencébe tartó vonatról. Tarvisiónál már a zsaruk várták az eltűnt, majd ugyanolyan rejtélyesen felbukkant dobost, akit kihallgattak, majd elvittek a szüleihez. A döbbent banda mérhetetlenül megkönnyebbült, amikor eljutottak hozzájuk a jó hírek. Mint kiderült, a férfi akkor éppen hazafelé tartott Padovába:

Davide Lucchelli megkerült. 15:00 órakor felvette a kapcsolatot a családjával, miközben egy Bécsből Velencébe tartó vonaton utazott, hazafelé. Édesapja azonnal értesítette a hatóságokat, akik Tarvisióban feltartóztatták a vonatot és hazakísérték a szüleihez. Davide jól van, és már a családjával van biztonságban

- közölte az Oggetto Sconosciuto. Meleg szavakkal köszönték meg azt a sok segítséget, amit Budapesten kaptak:

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített a keresésben és megosztotta a felhívást. Soha nem felejtjük el, amit értünk, Davide-ért és a családunkért tettek ebben a nehéz időszakban

- szögezték le. Azt azonban, mi állt a rejtélyes eltűnés, majd a nem kevésbé rejtélyes felbukkanás hátterében, nem tudni. Egy szemtanú korábban azt állította: a férfit látta aznap a Városligetben, és erősen ittas, bódult állapotban volt. Az azonban, hogy mit keresett a Városligettől messze eső Mester utcában, annak is egy mélygarázsában, nem tudni. A környék ugyanis nem éppen népszerű a turista látványosságok sorában: a titokzatos mélygarázs mellett egy gyorsétkezde, egy akciós holmikat árusító bolt, egy élelmiszerüzlet és egy irodaház található. Úgy tudni, hogy nem az utcán tengette idejét, hanem egy közeli lakásban töltötte azt az időt, amíg keresték. Hogy itt mit csinált, azt szintúgy nem tudni, nem kizárt, hogy a bulit az egyik helybeli ismerősénél folytatta a koncert helyett.