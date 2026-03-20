BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hiába a névváltás: lebuktak a trükkös tolvajok – kasszásokat vertek át országszerte

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 08:55
bűntetttolvaj
Összezavarták a kasszásokat. Ezután rabolt a két román férfi.

Célzott akcióval érkezett Magyarországra egy román páros, akik áruházról áruházra járva, megtévesztéssel szereztek meg jelentős összegeket. A férfi még a nevét is megváltoztatta, hogy elkerülje a felelősségre vonást, ám ez sem segített rajta.

Románok loptak százezreket.
Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A román férfiakat elkapták

A két elkövető 2025. szeptember 1-jén lépett be az országba azzal a céllal, hogy üzletekben, a kasszáknál alkalmazott trükkökkel lopjanak. Első állomásuk Balatonlelle volt, ahol egy nagyáruházban közel 140 ezer forint értékű árut vittek a pénztárhoz. Fizetés közben többször átadták és visszakérték a készpénzt, ezzel teljesen összezavarták a pénztárost. A kialakult helyzetet kihasználva végül mintegy 70 ezer forintot eltettek a már kifizetett összegből. 

Ezt követően Kecskeméten folytatták a módszert. Egy bevásárlóközpontban több mint 300 ezer forint értékben „vásároltak”, majd ismét ugyanazzal a trükkel éltek: a kasszást összezavarták, és egy óvatlan pillanatban körülbelül 170 ezer forintot tulajdonítottak el

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói hamar felismerték, hogy külföldi elkövetőkkel van dolguk, ezért nemzetközi együttműködést kezdeményeztek. Az európai társszervek bevonásával sikerült azonosítani a 36 éves férfit és 32 éves társát. A férfi időközben nevet változtatott, abban bízva, hogy így elkerülheti a hatóságok figyelmét, de a próbálkozása nem járt sikerrel. A páros ellen európai elfogatóparancsot adtak ki.

A román hatóságok 2026. február 10-én elfogták őket, majd március 18-án a Nagylak közúti határátkelőn átadták a magyar rendőröknek. A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket. A bűncselekmény elkövetését elismerték, és az okozott kárt megtérítették, írja a Police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
