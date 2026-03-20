Hiába a névváltás: lebuktak a trükkös tolvajok – kasszásokat vertek át országszerte

Célzott akcióval érkezett Magyarországra egy román páros, akik áruházról áruházra járva, megtévesztéssel szereztek meg jelentős összegeket. A férfi még a nevét is megváltoztatta, hogy elkerülje a felelősségre vonást, ám ez sem segített rajta.

Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A román férfiakat elkapták

A két elkövető 2025. szeptember 1-jén lépett be az országba azzal a céllal, hogy üzletekben, a kasszáknál alkalmazott trükkökkel lopjanak. Első állomásuk Balatonlelle volt, ahol egy nagyáruházban közel 140 ezer forint értékű árut vittek a pénztárhoz. Fizetés közben többször átadták és visszakérték a készpénzt, ezzel teljesen összezavarták a pénztárost. A kialakult helyzetet kihasználva végül mintegy 70 ezer forintot eltettek a már kifizetett összegből.

Ezt követően Kecskeméten folytatták a módszert. Egy bevásárlóközpontban több mint 300 ezer forint értékben „vásároltak”, majd ismét ugyanazzal a trükkel éltek: a kasszást összezavarták, és egy óvatlan pillanatban körülbelül 170 ezer forintot tulajdonítottak el.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói hamar felismerték, hogy külföldi elkövetőkkel van dolguk, ezért nemzetközi együttműködést kezdeményeztek. Az európai társszervek bevonásával sikerült azonosítani a 36 éves férfit és 32 éves társát. A férfi időközben nevet változtatott, abban bízva, hogy így elkerülheti a hatóságok figyelmét, de a próbálkozása nem járt sikerrel. A páros ellen európai elfogatóparancsot adtak ki.

A román hatóságok 2026. február 10-én elfogták őket, majd március 18-án a Nagylak közúti határátkelőn átadták a magyar rendőröknek. A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket. A bűncselekmény elkövetését elismerték, és az okozott kárt megtérítették, írja a Police.hu.