Nosztalgikus Republic-kvíz csak a legnagyobb rajongóknak – Te be mered vállalni?

Emlékszel még a Szállj el kismadár, A 67-es út vagy a Repül a bálna című dalok ikonikus soraira? Szerinted felismernéd, hogy melyik szerzeményből származik az idézet? Ha te is kívülről fújtad a Republic dalszövegeit, akkor repülj vissza velünk az időben ezzel a nosztalgikus retró kvízzel!

Cipő halálának évfordulóján egy nosztalgikus retró kvízzel készültünk.

Fotó: H.Baranyai Edina

A zenekar rengeteg díjat és elismerést zsebelt be az évek során.

Az együttest a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntették.

Ebből a kvízből kiderül, mennyire jó a memóriád.

Felejthetetlen retró kvíz: felismered a Republic dalait egyetlen sorból?

A Republic 1990 februárjában alakult, melynek alapítói közé tartozott Bódi László (Cipő), Tóth Zoltán, Bali Imre, Szilágyi „Bigyó" László és Boros Csaba. Az együttes hamar nagy népszerűségre tett szert szókimondó, könnyen értelmezhető, dallamos zenéivel, ugyanis már nem sokkal a megalakulásuk után elsők lettek egy balatonlellei rockfesztiválon. A banda ezt követően ontotta magából a dalokat, melyeknek köszönhetően 1991-ben elnyerték a Magyar Rádió eMeRTon-díját. Ezt követően rengeteg díjat zsebeltek be, köztük két Arany Zsiráf-díjat (1993-ban, 1995-ben), illetve egy Fonogram-díjat (2009-ben) és Fonogram-különdíjat (2013-ban), sőt 2010-ben, megalakulásuk 20. évfordulóján megkapták a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést is. Külön érdekesség, hogy mivel a banda a Halak jegyében állt össze, egy kis hal vált az emblémájukká.

A Republic azonban 2013-ban elvesztette egyik oszlopos tagját, Cipőt, akinek úgy tartják életben az emlékét, hogy a koncertjeik elején és végén a régi felvételekről az énekes hangja is felcsendül. De vajon mennyire rémlenek a Republic legismertebb dalainak ikonikus sorai? Tedd próbára a tudásodat ezzel a nosztalgikus retró kvízzel!

Melyik dalból származik az idézet?