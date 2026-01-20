Egressy Mátyás eltűnése: kiderült, mi vezetheti nyomra a rendőrséget

A korábban megjelent hírekkel ellentétben továbbra is keresik a rendőrök a 18 éves Egressy Mátyást, aki péntek éjjel Budapesten bulizott barátaival, majd nyoma veszett. Most az is kiderült, milyen feladatok várnak a hatóságokra.
Sajtóhírek szerint a rendőrség mindent megvizsgál, amit a fiú eltűnésével kapcsolatban tudni lehet. Ennek keretében ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, valamint ellenőrzik a fiatal híváslistáját, és felkeresik azokat, akik utoljára beszélhettek Mátyással.
Nagy az aggodalom a fiatal ügyében, Egressy Mátyás egy szemtanú szerint azt mondogatta az eltűnése előtt, hogy "végem van". A fiatal teniszezőt már a vízirendészek is keresik, mivel a Lánchídon megtalálhatták a kulcscsomóját. Arról is felröppentek a hírek, hogy egy hajó kamerája azt rögzítette vasárnap hajnalban, hogy a hídról egy ember a jeges Dunába zuhant. Azt ugyanakkor nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.
A rendőrség mindenkit arra kér, hogy amennyiben bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságot a 112-es segélyhívó számon vagy – akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.
Nemrég arról is írtunk, hogy egy független lemezkiadó, a Kessey Records létrehozott egy weboldalt, ahol egy térkép segítségével bárki jelentheti, ha látta Mátyást. Természetesen ez egy privát kezdeményezés, így aki bármilyen információval rendelkezik, a rendőrséget mindenképpen értesítse - ugyanakkor kétségtelen, hogy egy ilyen interaktív térkép akár még áttörést is jelenthet a keresésben. Az oldal létrehozói ugyanakkor figyelmeztetnek: a hamis bejelentés büntetendő és akadályozza a keresést, így csak a valós észleléseket vigyük fel!
