Most jött a hír, megtalálták az eltűnt Mátyást

Két napja posztok tucatjai lepték el a közösségi médiát. Az eltűnt E. Mátyás testvére, Kovács Dorka és családja aggódva kutattak a fiatal után. A 18 éves srác január 16-án, bulizás közben tűnt el Budapest belvárosából, órákkal ezelőtt Dorkáék rettegve szólaltak meg a lehetséges körülményekről Borsnak. Mostanra azonban a fiatalt megtalálták.

Az eltűnt Mátyás a legfrissebb hírek szerint előkerült

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Az eltűnt Mátyás családja hálás a segítségért

Köszönjük mind a segítséget, megtalálták

- írta a testvére keresésére létrehozott csoportban Dorka, azt azonban nem közölte, hogy Mátyás jól van-e.

Mint azt megírtuk, január 18-án délután 3 órától a rendőrség, Mátyás családja és barátai, és több keresőcsapat is kutattak a fiatal után a pestszentlőrinci Balassa Bálint utcától kezdve. A keresésben a Help Mentőkutyás Egyesület is részt vett, akik közül Bernát Zsolt, az egyesület elnöke korábban elmondta a Borsnak, hogy Pestszentlőrincet szektorokra osztva fésülik át.

Bedrogozhatták az eltűnt fiatalt

Mátyást a család szerint kipécézhették maguknak a szórakozóhelyen, az utóbbi időben a baráti körükben is történt hasonló.

Szerintünk nagy valószínűséggel a szórakozóhelyen bedrogozhatták és utána kirabolták, megverték. Sajnos az utóbbi időben történt ilyen az ismerőseinkkel, a fiukat cuccozzák be. A testvéremért nagyon aggódok! Folyamatosan kint állunk az utcán, nézzük, merre lehet és keressük. Utoljára 16 órája láttuk a helyzetét a telefonján, nagyon hideg van kint, nem evett, nem ivott, tehát nem fogja túlélni ezt az estét, ha nem talál magának valami meleg helyet vagy nem segítenek neki.

- nyilatkozta Dorka testvére megtalálása előtt a Borsnak. Hamarosan talán arra is fény derül, mi történt valójában.