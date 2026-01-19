Fordulat jöhet Egressy Mátyás keresésében? Így bukkanhatnak rá az eltűnt tinire!

Szombat éjjel veszett nyoma Egressy Mátyásnak. A mindössze 18 éves fiatal megtalálása érdekében páratlan összefogás indult a közösségi oldalakon.
Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség Egressy Mátyást. A tini szombaton, január 17-én a barátaival bulizni ment a budapesti ötkert nevű szórakozóhelyre. Onnan éjjel indult haza. Először a 907-es járatra szállt fel, ott azonban elaludt. Hajnali 4 órakor a buszsofőr ébresztette fel és szállította le. Ezután HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre, ahol metróra ült. Vasárnap hajnalban ismerősei utoljára Pestszentlőrincen látták, ő azonban elszaladt. Azóta senki sem tudja pontosan, hol lehet.
A közösségi médiás összefogás miatt ugyan rengetegen keresik a fiatalt, ugyanakkor alighanem épp emiatt sok az egymásnak ellentmondó információ is. Többen már a halálhíréről számoltak be a Facebookon, ugyanakkor a rendőrség megerősítette: ők továbbra is eltűntként keresik.
Most egy független lemezkiadó, a Kessey Records nem mindennapi segítséget kíván nyújtani a kereséshez. Létrehoztak egy weboldalt, ahol egy térkép segítségével bárki jelentheti, ha látta Mátyást. Természetesen ez egy privát kezdeményezés, így kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, a rendőrséget mindenképpen értesítse - ugyanakkor kétségtelen, hogy egy ilyen interaktív térkép akár még áttörést is jelenthet a keresésben. Az oldal létrehozói ugyanakkor figyelmeztetnek: a hamis bejelentés büntetendő és akadályozza a keresést, így csak a valós észleléseket vigyük fel!
Az oldal ide kattintva érhető el.
