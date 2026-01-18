Kamera rögzítette, valaki a Lánchídról a Dunába esett

Sajtóhírek szerint egy dunai hajó kamerája felvette, amint vasárnap reggel a Lánchídról a Dunába esik egy test. Felröppent a hír, hogy talán ez összefüggésben lehet a napokig eltűntként keresett E. Mátyás esetével, erről azonban egyelőre nincs információ.
Az Index információi szerint a rendőrség birtokába jutott egy felvételt, melyen látható, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy személy. Mint írták, információik szerint vizsgálják, hogy van-e kapcsolat a péntek este eltűnt E. Mátyás esete és a kamera által rögzített incidens között.
E. Mátyás ügyében is fordulat történt vasárnap este, testvére tudatta ugyanis, hogy előkerült a fiatal. Azt nem tudni ugyanakkor, hogy a fiú jól van-e, sőt, információink szerint a rendőrség még eltűntként keresi őt.
Két napja posztok tucatjai lepték el a közösségi médiát. A 18 éves E. Mátyás január 16-án, bulizás közben tűnt el Budapest belvárosából, családja korábbi nyilatkozata szerint attól tartottak, hogy a fiatalt bedrogozták és kifosztották. A hírek szerint a fiú előkerült, de a körülmények egyelőre nem tisztázottak.
