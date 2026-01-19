Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Végem van” – ezt mondogatta Egressy Mátyás az eltűnése előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 19:10 / FRISSÍTÉS: 2026. január 19. 19:15
A 18 éves teniszező péntek este ment szórakozni a barátaival, azóta azonban nem adott hírt magáról. Egressy Mátyás egy szemtanú szerint azt mondogatta az eltűnése előtt, hogy "végem van". A fiatal teniszezőt már a vízirendészek is keresik, mivel a Lánchídon megtalálhatták a kulcscsomóját.

Vasárnap este az egyik közösségi oldalon létrehozott csoportban már azt írták, hogy megtalálták a fiút, ezt azonban később az apja cáfolta. Hétfő reggel a rendőrség is megerősítette, hogy keresik. Egressy Mátyás eltűnéséről újabb információk derültek ki. 

Egressy Mátyás péntek este ment szórakozni a barátaival, azóta nem adott életjelet magáról.
Fotó: Beküldött fotó

Kiderült, mit mondott eltűnése előtt Egressy Mátyás 

A Tények információi szerint kamerafelvételek készültek arról, hogy egy hasonló testalkatú fiatal felsétált a Lánchídra, azt azonban már egy kamera sem vette fel, hogy lejött volna a hídról. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy Mátyás látható a felvételen. Azonban ahogy azt a Bors is megírta, a hídon megtalálhatták a fiú kulcscsomóját, a személyes tárgyat a család már azonosította. Arról is felröppentek a hírek, hogy egy hajó kamerája azt rögzítette vasárnap hajnalban, hogy a hídról egy ember a jeges Dunába zuhant. Azt nem tudni, a két eset között van-e összefüggés, de a Tények úgy értesült, hogy az eltűnt fiút már a vízirendészek is keresik. 

Egy 16 éves szemtanú is jelentkezett az ügyben, aki vasárnap hajnalban többször is látta Mátyást az Örs vezér terén. Elmondása szerint a fiú azt mondogatta, hogy 

„végem van!”

A szemtanút az anyja kísérte el a rendőrségre vallomást tenni, ahol azt mondta, megkérdezték a fiútól, hogyan került oda, mire azt válaszolta, hogy semmit sem tud. Ezek után állítólag futkározni kezdett. 

Kitanics Márk igazságügyi szakértő szerint a drogok okozhatnak akár napokig tartó zavarodottságot is. 

Az is előfordulhat, hogy annyira szenzitívek, érzékenyek rá, hogy ennek a kábítószernek még az egyszerű fogyasztása is egy több napig tartó problémát vagy traumát idéz elő náluk. Félelmek, szorongások alakulnak ki. Ilyen esetekben gyakran előfordul, hogy leválik a társaságról és elmenekül

 – mondta Kitanics Márk. 

Hétfőn a szórakozóhely is kiadott egy közleményt, ahol Mátyás a barátaival töltötte idejét. A sportklub, ahol játszott, és egy családtag is feketére változtatta a profilképét. A szakértő szerint most az eltűnt barátaira és iskolatársaira is érdemes jobban figyelni, mert egy ilyen trauma szétrobbanthatja a biztonságérzetüket. Ha feldolgozatlan marad, akkor beépülhet a személyiségbe. 

 

