Tini mamiként kezdte: “19 évesen négy gyerekem volt, most már 7 van!”

Saját édesanyja is rendkívül csalódott volt, amikor az amerikai Sharnae először teherbe esett. Talán nem is oly meglepő, hogy az egész családot sokkolta a gólyahír, hiszen a fiatal gimnazista 16 évesen adott életet első gyermekének. A tini mami története azonban itt nem ért véget: hamarosan újabb gyerek jött, majd pedig ikrei születtek – így 19 évesen (amikor a korabeli lányok többsége még az első gyerkőc érkezését is túl korainak érzi) ő már négygyermekes anyuka volt.
Manapság főállású anyaként él Sharnae: máshogy nem is tudná elképzelni az életét. Hétköznapjai kétségtelenül kaotikusak, és sok szervezést – no meg még több türelmet – igényelnek, ugyanis 27 éves korára már hétgyermekes anyukaként kell helyt állnia.
Szerencsére mind jelenlegi párja, mind szülei támogatják – ők a kezdeti csalódottság után kiálltak lányuk mellett –, ugyanakkor a közösségi médiában igen sok támadást kap a nő.
“Talán összezárva kellett volna tartanod a lábad!” “Ez szégyenteljes! Ennyi gyereket a te korodban?!” – írják neki a netes kritikusok, őt azonban nem különösebben hatják meg a támadások. Olyannyira nem, hogy kedvesével már nagyon gondolkoznak a nyolcadik jövevényen.
“Tini mamivá válni 16 évesen határozottan sokkoló volt. Anyukám nagyon kétségbe esett, amikor megtudta” – idézte fel a Truly kamerái előtt a történetét Sharnae, hozzátéve: tudja, hogy kihívás ennyi gyereket nevelni, ő mégsem cserélné le ezt az életet semmire:
“Az otthonunk kaotikus. Nagyon zajossá tud válni, de tele van szeretettel.”
