"14 évesen teherbe estem, aztán 16 évesen újra"

Egy nem várt terhesség miatt 180 fokos fordulatot vett egy fiatal lány élete. 14 évesen esett teherbe, ráadásul tini mamiként 16 évesen ismét azzal szembesült: újfent anyai örömök elé néz.

Lia egy cseppet sem örült, amikor kiderült, hogy babája lesz. "Határozottan meg voltam rémülve, és elég dühös voltam szinte az egész terhesség alatt. Nem is terveztem, hogy gyerekeim legyenek. Egész más életcéljaim voltak, a versenyszerű cheerleading érdekelt" - magyarázta a fiatal anyuka, aki jelenleg gyakorlatilag egyedül neveli 20 hónapos kisfiát, Anthony-t, miközben már a második csöppséggel terhes. Míg ő az édesanyjával, Samanthával él, addig párja, a 18 éves Leland a nagymamájával, emellett két műszakban dolgozik, hogy el tudja tartani szerelmét és kisgyermekét. Szeretnének összeköltözni a jövőben, ehhez azonban pénz kell.

Soha nem akart tini mami lenni: most mégis ez az élete

Noha sokan épp amiatt támadják a kamasz Liát, hogy normalizálja a tini mamiságot, ő sajnos nem csak az online támadások miatt éli meg mindennek az árnyoldalát. Egyrészt szinte minden percben a kisfia tölti ki az életét, ő fürdeti, ő eteti, ő cseréli a pelenkáját, másrészt eközben magántanulóként igyekszik befejezni az iskolát. Sajnos amióta anya lett, a korábbi baráti körétől teljesen eltávolodott. Sem ideje nincs rájuk, sem az érdeklődési körük nem azonos immár. Ráadásul hiába próbált online új közösségre találni, a neten is főleg támadást kapott.