Több mint 65 év működés után végleg bezárhat a dubaji repülőtér

Az új repülőtér jelenleg is óriási fejlesztés alatt áll. A projekt értéke megközelíti a 28 milliárd fontot, a cél pedig egy olyan légikikötő létrehozása, amely évente akár 260 millió utast is képes lehet kiszolgálni. Ezzel a világ legnagyobb repülőterévé válhat – írja az Express.
A tervek szerint minden dubaji légitársaság, köztük az Emirates és a flydubai járatai is az új központba költöznek. Az Al Maktoum repülőtéren öt párhuzamos kifutópályát és akár 400 beszállókaput alakíthatnak ki.
A dubaji repülőtereket üzemeltető vállalat vezetője, Paul Griffiths szerint nincs értelme hosszú távon két hatalmas repülőteret fenntartani egymás közelében. A jelenlegi DXB ráadásul fizikailag sem nagyon bővíthető tovább, mert autópályák és lakóövezetek veszik körül.
Az új központ része lehet egy nagysebességű vasúti kapcsolat is Abu-Dzabi felé. A tervek alapján a két város közötti utazási idő akár 30 percre is csökkenhet.
A jelenlegi dubaji nemzetközi repülőtér 1960-ban nyílt meg, és az elmúlt évtizedekben a globális légiközlekedés egyik legfontosabb csomópontjává vált.
