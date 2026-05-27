Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több mint 65 év működés után végleg bezárhat a dubaji repülőtér

Dubaj
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 08:35 / FRISSÍTÉS: 2026. május 27. 08:36
nemzetközi repülőtérrepülőtér
Több mint 65 év működés után végleg bezárhat a dubaji Dubai International Airport, amely jelenleg a világ egyik legforgalmasabb nemzetközi repülőtere. A tervek szerint 2035-re minden járatot és szolgáltatást áthelyeznek a város új légiközlekedési központjába, az Al Maktoum International Airport repülőtérre.

Az új repülőtér jelenleg is óriási fejlesztés alatt áll. A projekt értéke megközelíti a 28 milliárd fontot, a cél pedig egy olyan légikikötő létrehozása, amely évente akár 260 millió utast is képes lehet kiszolgálni. Ezzel a világ legnagyobb repülőterévé válhat – írja az Express.

A dubaji Dubai International Airport jelenleg a világ egyik legforgalmasabb nemzetközi repülőtere.
A dubaji Dubai International Airport jelenleg a világ egyik legforgalmasabb nemzetközi repülőtere. Fotó: Freepik - Illusztráció

A tervek szerint minden dubaji légitársaság, köztük az Emirates és a flydubai járatai is az új központba költöznek. Az Al Maktoum repülőtéren öt párhuzamos kifutópályát és akár 400 beszállókaput alakíthatnak ki.

A dubaji repülőtereket üzemeltető vállalat vezetője, Paul Griffiths szerint nincs értelme hosszú távon két hatalmas repülőteret fenntartani egymás közelében. A jelenlegi DXB ráadásul fizikailag sem nagyon bővíthető tovább, mert autópályák és lakóövezetek veszik körül.

Az új központ része lehet egy nagysebességű vasúti kapcsolat is Abu-Dzabi felé. A tervek alapján a két város közötti utazási idő akár 30 percre is csökkenhet.

A jelenlegi dubaji nemzetközi repülőtér 1960-ban nyílt meg, és az elmúlt évtizedekben a globális légiközlekedés egyik legfontosabb csomópontjává vált.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu