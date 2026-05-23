Nem bírta tovább, kitálalt az apa: Katie Price új férjét nem elrabolták, hanem a sitten ül

Katie Price „eltűnt” férjét, Lee Andrewst letartóztatták és egy dubaji börtönben tartják fogva – állította ma az apja. Andrews 11 nappal ezelőtt tűnt el, miután elküldött az egykori modellnek egy videót, amelyen csuklyával és megkötözött kézzel látható, miután „begyömöszölték egy furgonba” és egy „fekete telephelyre” vitték, miközben a múlt héten megpróbált Londonba menni, hogy találkozzon a nővel.

A 42 éves férfi egy sor szöveges üzenetet és hangüzenetet küldött az ötgyermekes anyának, azt állítva, hogy elrabolták.

De ma régóta szenvedő édesapja, Peter – aki egyike azon kevés embernek Dubaiban, akik támogatják őt – elmondta a Daily Mailnek, hogy Andrewst letartóztatták az Egyesült Arab Emírségek hatóságai. Az üzletember azt mondta: „Lee jól van. Nem rabolták el, de letartóztatták. Nem tudom, milyen váddal. Nem tudom, hol tartják fogva. De ma később felhív.”

Egy rendőrségi forrás azt mondta: „Lee Andrewst letartóztatták.”

Riasztották a brit külügyminisztériumot, de a dubaji munkatársaik nem találták a nyomát. A dubaji hatóságok tagadták, hogy bármit is tudnának a férfi hollétéről. Andrewsnak semmi nyoma nem volt az utolsó ismert címén, a város lepusztult Satwa negyedében.