Napokig titkolniuk kellett, hogy ők nyerték az Exatlont!

A férfiaknál Koplányi Gábor, a nőknél Szabó Réka nyert 2026-ban az Exatlon Hungaryben. A két győztes a hot! magazinnak elmesélte, hogyan élte meg a döntő napját, majd a hazautazás utáni időszakot.

Az egyéni szakasz a legjobbat hozta ki Szabó Rékából, nem volt benne félelem, bár tudta, méltó ellenfelei vannak. Érezte, hogy menni fog, különösebb nyomást sem érzett.

Tiszta szívemből tudtam, hogy sikerülhet, de aztán sokáig nem is fogtam fel, sőt, még most is hihetetlen, ami történt. Soha nem a pénz motivált, nekem az volt az álmom, hogy a kupát megnyerjem. Amit biztosan tudok, hogy a családomnak szeretném meghálálni azt a sok támogatást, amit kaptam tőlük. Azt tervezem, hogy elviszem őket Olasz­országba a nyereményből

– mesélte a hot! magazinnak a női győztes, aki Budapesten dolgozik óvónőként, de csak júniustól tér vissza a munkahelyére.

Egy hétig titkolnom kellett, hogy nyertem, csak akkor mentem haza Abonyba, amikor képernyőre került a döntő. Megérte a várakozás, utána patakokban folyt a könnye mindenkinek. Nem mertem korábban mutatkozni, mert ismerik a gesztusaimat, kiderült volna, hogy megnyertem!

„A család hiányzott a leginkább, érzelmileg nehéz volt, hogy igazán közeli barát sem áll mellettem, a szoros kapcsolathoz ugyanis idő kell. Három éve van barátom, de ő sem tudhatta, hogy mi történt a műsorban” – tette hozzá vidáman.

Megterhelő volt az Exatlon Hungary 2026

Koplányi Gábor tudta, hogy lesznek hullámvölgyek, de sokkal nehezebb volt ez a két hónap, mint azt korábban gondolta.

Fizikailag is, de elsősorban mentálisan és lelkileg ­bizonyult megterhelőnek. ­Nehéz volt, hogy nem találkozhattam senkivel az ismerőseim közül, nem beszélhettem sem a családtagokkal, sem a barátokkal. Nem a hon­vágy volt erős, inkább az életem fontos szereplői hiányoztak, akik energiát adtak volna. Ugyanakkor ott volt egymásnak az a sok összezárt ember, az enyéimmel megegyező problémákkal és nehézségekkel, így ez nagyon sokáig jól működött. Épp mélyponton voltam, amikor videón láthattam a családot, az például óriási lökést adott

– mesélte a projektkoordinátorként dolgozó férfi, aki szerint összetartó csapat lettek kint, és biztosan lesz még sok közös élményük.