„Én csak lufikat és tortát szeretnék” - a rákkal küzdő 15 éves Margaréta a családjával ünnepelhetett

Margaréta és édesanyja a Miskolci Ronald házban lakik. A “Roni ház” 12 családnak tud otthont nyújtani, Margarétáék szerencsére kaptak itt egy lakást, ahol a kemoterápia idején lehetnek, így a fiatal lánnyal édesanyja is ott lehet, amíg tart a kezelés. Margaréta augusztus 8-án lett 15 éves. A “Roni háztól” kapott süteményt, így ha távol is volt szeretteitől és barátjától, azért egy kis születésnapi hangulatot sikerült a napjába csempészni. Ettől függetlenül ez egy nehéz nap volt számára, sokat sírt, nem így képzelte el a születésnapját. A doktornő, aki kezeli a lányt, azonban úgy döntött, hogy hétvégére hazaengedi.

Margaréta 15. születésnapját a kórházban ünnepelte.

Fotó: Beküldött

Margaréta családjának a lakása is leégett

Margaréta édesanyja, Emese elmesélte nekünk, hogy tavaly az egyik radiátor zárlata miatt leégett a lakásuk, ezért egy albérletben laknak, de ott sütő sincs, így nem tudott tortát sütni.

Ágyaink szerencsére vannak, gáztűzhelyem nincsen, kályhán főzök, ha hazajövünk. Szerencsére Margarétának elkészült a steril szobája, de egy másik szobát még mindig ki kellene festeni

– mesélte lapunknak Emese.

Margarétának nem voltak nagy vágyai, lufit és tortát szeretett volna csak születésnapjára. Lapunknak azt mondta, nincsenek különleges kívánságai, bárminek örülne. Azonban annyira nehéz körülmények között él a körömi család, hogy Emese félt, még ezt sem fogja tudni biztosítani kislánya születésnapjára.

Szerencsére összejött egy kis ünnepség

Margaréta születésnapja végül szépen telt. Rokonai és barátai meglepték otthonában, lettek lufik és egy torta is, sőt, még ajándékot is kapott: édesanyja vett neki egy orvosi fémből készült fülbevalót. Miközben égett a gyertya, a család énekelt. Érzelmekkel teli nap volt ez, a könnyek és a nevetés váltották egymást. Miközben mindenki örült, hogy magához ölelheti a szülinapost, ott lebegett a gondolat, hogy mennyire nem így kellene telnie ennek a napnak, és ki tudja, mit hoz a jövő.

Margarétát egy hétvége erejéig hazaengedték a kórházból, hogy szerettei körében ünnepelhesse a születésnapját.

Fotó: Beküldött

Mint arról korábban beszámoltunk, Margaréta élete 2025 tavaszán szomorú fordulatot vett. A nyolcadik osztályos tanulónak gondtalanul kellett volna készülnie a felvételire, a ballagásra és a közelgő középiskolás évekre. A lány szakácsnak, illetve cukrásznak szeretett volna tanulni és alig várta, hogy bekerüljön álmai iskolájába. Az élet azonban közbeszólt, hasi görcsökkel és erős vérzéssel kórházba került.

A szövettan eredménye megadta a választ: Margaréta rákos.

A lesújtó diagnózis után következett a következő sokk: a fiatal lány méhét olyan mértékben támadta meg a halálos kór, hogy azt már nem lehetett megmenteni, el kellett távolítani. A fiatalnak nehéz volt feldolgozni azt, hogy soha nem lehet saját gyereke. A műtét után hazaengedték, ekkor próbált visszatérni a megszokott kerékvágásba, épp a tablófotózásra készülődött, amikor ismét rosszul lett. Újra kórházba szállították és megállapították, hogy a rák sajnos átterjedt a tüdejére is. Azóta a miskolci kórházban tölti mindennapjait, kezdetét vette a kemoterápia, édesanyja pedig nap mint nap mellette van. Nevelőapja hazatért Németországból, Margarétának ugyanis van egy 13 éves öccse, aki nem maradhat egyedül otthon.