Szomorú hírt osztott meg rajongóival a korábbi dartsjátékos: súlyos betegségben szenved

Mark Webster, a korábbi dartsjátékos és televíziós szakkommentátor őszintén beszélt arról, miért tűnt el az elmúlt időszakban a közvetítésekből, és egyben szívszorító egészségügyi hírt is megosztott a rajongóival. A 42 éves sportoló elárulta, hogy az év elején hajas sejtes leukémiát diagnosztizáltak nála, ez áll a munkától való visszavonulása mögött.

A volt darts-sztár hetente esik át vizsgálatokon / Fotó: Unsplash (illusztráció)

A legendás dartsjátékos megnyílt a diagnózisáról

Webster 2006-ban vált ismertté a darts világában, majd pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2008-ban érte el, amikor megnyerte a BDO World Darts Championship tornát. Az elmúlt években a dartsközvetítések egyik legismertebb szakértőjeként dolgozott.

Január 8-án egy ritka vérrákot, hajas sejtes leukémiát diagnosztizáltak nálam. Rosszul hangzik, amikor azt mondod, hogy leukémia, de jó a prognózisa, az esetek 95 százalékában sikeres a gyógyulás. Csak a felépülés sebessége nem fog a tervek szerint alakulni. A fehérvérsejtszámom még mindig nem állt helyre, ezért az immunrendszerem jelenleg nincs a legjobb állapotban. Ezért nem tudok visszamenni dolgozni

- mondta el nemrég Mark Webster, kiemelve, hogy bízik a teljes felépülésében, ugyanakkor frusztrálja, hogy jelenlegi állapota miatt nem tud dolgozni. A korábbi sportoló hozzátette, mindig is aktív és mozgalmas életet élt, ezért nehezen viseli, hogy a kezelések és a gyógyulási folyamat miatt kénytelen visszavenni a tempóból.

Webster hangsúlyozta, hogy teljes mértékben bízik az őt kezelő egészségügyi szakemberekben és az orvosaiban, illetve, hogy továbbra is pozitívan tekint a felépülésére. Elárulta, utoljára február 5-én dolgozott, egy Premier League-mérkőzésen, azóta pedig szünetet tart, hogy a gyógyulására koncentrálhasson.

A sportoló jelenleg heti rendszerességgel jár vérvizsgálatokra, emellett néhány hetente szakorvosi kontrollon is részt vesz. Állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik, és bízik benne, hogy a gondos kezelések, valamint a rendszeres vizsgálatok hozzájárulnak ahhoz, hogy mielőbb teljesen felépülhessen - írja a DailyStar.