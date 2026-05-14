Rohant a mentő, áll a forgalom: tömegkarambol történt a főúton

Egymásba hajtott három autó a 6-os főút 227-es kilométerénél, Botykapeterd határában. A középső járműben ülő utas beszorult a kocsiba, a szigetvári hivatásos tűzoltók emelték ki az összetört járműből. A tömegkarambol helyszínére mentő érkezett. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, csütörtök hajnalban kisiklott egy motorvonat a Nyugati pályaudvaron, emiatt három vágányon szünetel a forgalom a reggeli, délelőtti órákban, a BKK azonban az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig. Az elsődleges hírek szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozta.
