Halálos medvetámadás: szívszorító utolsó üzenetet hagyott hátra maga után az elhunyt túrázó

Szívszorító utolsó üzenetet hagyott hátra maga után az a "rettenthetetlennek" tartott elhunyt túrázó, aki egy medvetámadás halálos áldozata lett. A 33 éves Anthony Pollio kéthetes szabadságot vett ki munkahelyéről, amely alatt egyedül indult kirándulni, amikor hirtelen nyomtalanul eltűnt. A tapasztalt hegyi kalandor utolsó hívása édesapjával zajlott miközben egy hegyi ösvényen sétált. Közölte vele, szereti, majd nyoma veszett. A mentőcsapatok napokon át keresték, azonban sajnos már csak holttestére találtak rá. Arra is egy eldugott, erdős területen.

Szívszorító üzenetet hagyott hátra maga után az elhunyt túrázó. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A tragédia a Glacier Nemzeti Parkban történt Monatana államban. A 33 éves elhunyt férfira az ösvénytől nagyjából 15 méterre, egy kidőlt fákkal teli területen találtak rá. A park hivatalos közleménye szerint az, hogy hogyan találkozhatott Anthony a medvével még vizsgálat alatt áll, de jelenlegi bizonyítékok arra utalnak, hogy a találkozás váratlanul történt. Az érintett ösvényt a nyomozás idejére épp ezért lezárták.

Anthony összetört édesapja, Arthur Pollio kiemelte, hogy fia egy hangüzenetet hagyott neki túrázás közben. Abban arról beszélt, szereti őt majd szóban bemutatta neki a hegyi ösvényt, amelyet éppen felfedezett. Kiemelte, gyermeke egy rettenthetetlen ember volt, egy igazi tapasztalt természetjáró. Épp ezért volt nála medveriasztó spray is, amelyet azonban vélhetően nem volt ideje használni.

A tragikus támadás az első halálos medvetámadás lehetett a Glacier Nemzeti Parkban 1998 óta

- írja a Mirror.