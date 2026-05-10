Rákot diagnosztizáltak Michael Douglas-nál, ezeket a tüneteket hagyta figyelmen kívül

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 07:20
A színész szerencsésnek érzi magát, hogy még él. Michael Douglas tünetei kezdetben valami másra utaltak, de hamar kiderült a diagnózis.

A világhírű színész, Michael Douglas felfedte, mely tünetek voltak, azok, amelyeket tapasztalt 2010-ben, közvetlenül azelőtt, hogy rákot diagnosztizáltak nála. A hírek szerint rákbetegsége az orális szex következménye volt.

Michael Douglas rákkal küzdött Fotó: MW archív

Michael Douglas rákbetegségének részletei

A 81 éves hollywoodi sztár 2014-ben nyíltan beszélt arról, hogy négy évvel korábban a negyedi stádiumú oropharynx-rákkal – egyfajta fej-nyak rák, amely a torok középső részén alakul ki – küzdött.
Alig 65 éves volt, amikor az orvosok közölték vele a prognózist, de alig egy évvel később, 2011-ben, kemoterápia és sugárkezelés kombinációjának köszönhetően már rákmentes volt. 

Sok rákbeteghez hasonlóan a diagnózishoz vezető útja nem volt egyszerű. A New York-i Nemzetközi Fej-Nyak Onkológiai Társaságok ötödik világkongresszusán Douglas elárulta, hogy háromszor is félredignosztizálták.

„Az egész elég ártalmatlanul kezdődött: fájt az ínyem a hátsó őrlőfogam mögött. Mivel odafigyelek az egészségemre, felkerestem a háziorvosomat, aki úgy vélte, hogy fertőzésem van, ezért antibiotikumot írt fel nekem, amit – mint jó beteg – szedtem is” - idézi a színész szavait az Unilad.

Ezután Michael Douglas felkeresett egy fül-orr-gégész szakorvost, majd egy parodontológust. De miután több hónap eltelt, és a feltételezett fertőzés a többszöri kezelés ellenére sem múlt el, már szinte biztos volt benne, hogy ez nem egyszerűen csak ínyfájás. Egy fül-orr-gégész szakorvos felkeresésekor derült ki az igazság. 

Az a kevés, amit tudtam, nem jósolt jót, és azt hiszem, ez volt valószínűleg a legijesztőbb pillanat, amivel szembe kellett néznem.

A sztár elmagyarázta, hogy az orvosok egy dió nagyságú daganatot találtak a nyelve tövében. Amikor megkérdezték tőle, megbánta-e, hogy évekig dohányzott és ivott, amikor diagnosztizálták nála a betegséget, Michael Douglas így válaszolt: „Nem. Mert anélkül, hogy túl részletekbe bocsátkoznék, ezt a fajta rákot a HPV [humán papillomavírus] okozza.”

 

