"Egyedül voltam, amikor megkaptam a lesújtó hírt: rákos vagyok"

Yvonne Gabriel teljesen egyedül volt, amikor megkapta a lesújtó diagnózist: vérrákkal küzd. Éppen ezért jól tudja, min megy most keresztül az a Denise Fox, akinél extrém fáradtsága következtében ugyanezt a kórt állapították meg. A ma már masszőrként dolgozó, jelenleg remisszióban lévő nő emlékszik, hatalmas sokként érte saját kórmegállapítása, mivel azt hitte, felnőttek nem lehetnek leukémiásak. Épp ezért azt hitte, csak álmodik.

Nem sejtette, hogy a vérrák idősebb embereket is érinthet

Yvonne 58 éves volt a diagnózis idején, de kezelhető volt a betegsége. Ez volt az, amibe végig kapaszkodott rákkal vívott harca során. Emlékszik, mivel egyedül volt, amikor megkapta a kórmegállapítást, borzasztóan nehéz volt közölni szeretteivel a hírt:

Hazamentem, elmondtam a partneremnek és a lányomnak. Habár újra és újra hangsúlyoztam, hogy a rák kezelhető, nagyon nehéz volt, mert tudtam, fájdalmat okozok nekik vele. Ők próbáltak erősnek maradni miattam, de rossz érzés volt, mert általában én gondoskodok mindenkiről.

Yvonne történet egy brit reality show is feldolgozta, amely szerinte már csak azért is nagyon jó, mert így egyrészt az emberek jobban megértik, min megy keresztül egy vérrákos beteg, másrészt, aki szintén küzd a kórral, jobban tud és mer segítséget kérni.

A kemoterápia során kihullott a hajam, ezért leborotváltam azt. Az egy nagyon érzelmes nap volt, habár annak az egyértelmű jele volt, hogy működik a kezelés

- árulta el Yvonne, aki eleinte úgy vélte, haj nélkül elvesztette identitását. Később azonban rájött, tévedett:

Sokféleképpen ki lehet fejezni önmagunkat. Viselhetünk ékszereket vagy olyan színeket, amelyek segítenek megőrizni az identitásunkat

- idézte őt a Mirror.