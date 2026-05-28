Kamerát rejtett autista fia hajába, hogy kiderítse az igazságot – a felvétel láttán összeomlott az anyuka

Egy Kentucky-ben élő édesanya rejtett kamerát helyezett autista fia hajába, miután felmerült benne a gyanú, hogy a gyermeket az iskolában bántalmazhatják.

A rejtett kamera leplezte, mi történik az autista fiúval iskolájában

Tiphanee Lee fia diagnózisa miatt nem beszélt, az anyuka azonban így is érezte, hogy valami nincs rendben. Gyanúját tovább erősítette, hogy az iskolából egyre többször panaszkodtak gyermeke viselkedésére. Az anya végül saját kezébe vette az ügyet, és egy mini kamerát rejtett fia hajába, de amikor Semaj hazaért, a felvételeken megdöbbentő jeleneteket látott.

A kisfiú egy szobában tartózkodott az egyik alkalmazottal. Bár a videó alapján nehéz egyértelműen megállapítani, történt-e fizikai bántalmazás, azonban látható, hogy a gyermek feje hirtelen és erőteljesen mozog.

A felvételen egyszer csak hallani lehetett, ahogy a dolgozó ezt kiabálja:

Szállj le rólam most! Szállj le rólam most

Ezt további zajok és egy gyermek sikolyai követték.

Lee szerint fiát nyilvánvalóan kiszolgáltatott helyzetbe hozták. Az édesanya ezért azt követeli, hogy indítsanak hivatalos vizsgálatot a Field Általános Iskola ellen, és derítsék ki, pontosan mi történt.

Megbíztunk az iskolájában és abban, hogy megvédik, gondoskodnak róla és méltósággal bánnak vele. Ehelyett éppen azok az emberek bántalmazták, hallgattatták el és hagyták cserben, akiknek a biztonságáról kellett volna gondoskodniuk

- mondta az anya.

Az iskola igazgatója, Deb Rivera levelet küldött a szülőknek, amelyben hangsúlyozta: a gyermekek biztonsága mindig is az intézmény legfontosabb prioritása volt. Hozzátette, hogy kaptak egy e-mailt, amelyben egy szülő az egyik munkatársat vádolja, ezért az ügyet a tankerülettel közösen kivizsgálják - írja a UniLad.

