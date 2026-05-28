Megszólalt az orvos: "Scherer Péter példamutató volt, minden edukációban részt vett!"

Scherer Péter betegsége és halála mélyen megrázta a nyilvánosságot, a tragikus hír gyorsan végigsöpört a magyar médián és a közösségi oldalakon. A Jászai Mari-díjas színművészről közvetlen kollégái és barátai tudták, hogy küzd a betegségével, ő azonban csendben és alázattal viselte. Utolsó interjújában már lesújtóan nyilatkozott, nem volt benne biztos, hogy öt év múlva is élni fog, vélhetően ekkor már tudta, hogy nagy a baj.
A hólyagrák az ötödik leggyakoribb rákfajta Európában, ráadásul a diagnózis sem egyszerű, hiszen nagyon sokáig fádalom és tünetmentes. A prevenció érdekében a Magyar Urológusok Társasága részvételével EU-s támogatással hároméves projekt indult BClear néven (Bladder Cancer Literacy for All, vagyis hólyagrák-ismeret mindenkinek). A most kezdődő kampány során figyelemfelkeltő videókkal, "Egy csepp sem! Egyszer se!" jelmondattal ismert magyar művészek közreműködésével hangsúlyozzák, hogy már a vizeletben észlelt egyetlen csepp vér megjelenésekor is orvoshoz kell fordulni.
A projekt kapcsán több kis videó is készült figyelemfelhívás céljából, amelyben Scherer Péter és Mucsi Zoltán is részt vett. Kettejük jelenetében az ikonikus páros épp egy orvosi szobában vár a vizsgálatra, Scherer Péter arról próbálja meggyőzni Mucsi Zoltánt, hogy letolt nadrággal várják az orvost, aki belépve a vizsgálóba mosolyogva közli velük, hogy ehhez a vizsgálathoz nem kell letolni a nadrágot. A humorba csomagolt jelenetben Kapa és Pepe természetesen hozzák a szokásos formájukat, mindamellett, hogy közben egy rendkívül fontos téma kapcsán szólalnak fel.
Mucsi Zoltán a projekt kapcsán személyesen jelent meg az eseményen, ahol megtörten, rendkívül szűkszavúan szólalt fel...
Szűrővizsgálattal remélhetőleg jó néhány ember életében megelőzhető lesz ez a betegség, mondom ezt most úgy, hogy Péter barátom nincs itt. A mi részvételünk csak annyi volt, hogy ha két emberrel több megy el a szűrővizsgálatra, akkor már nem ártottunk az ügynek. Nem szeretnék többet mondani, köszönöm a felkérést...
Dr. Nyirády Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy a művészek részvétele a projektben azért is kiemelten fontos, mert fiatalok és idősek egyaránt többen hallják meg az ő hangjukat. Az orvos kiemelte: Az Egyesült Államokhoz képest Magyarország hátrányos helyzetben van, mert míg ott felvállalják a betegségüket az emberek, addig hazánkban nem ez a jellemző. Scherer Péter kapcsán hangsúlyozta: nem csak a művészeknek nehéz felvállalni, hogy mivel küzdenek, hanem a hétköznapi embereknek is:
Scherer Péter példamutató volt ebben, mert minden egyes edukációban részt vett, neki társadalmi szerepe is volt, hogy felhívja a betegségre a figyelmet. Magának a betegségnek a feldolgozása rendkívül nehéz folyamat mindenkinek, ahogy szokták mondani: Az egészség az egy olyan korona, amit csak a beteg ember vesz észre az egészséges fején. Nagyon fontos üzenet, hogy minden betegséget minél korábban felismerjünk, mert úgy nagyobb a gyógyulásra való esély.
S hogy milyen volt az utolsó forgatáson részt venni Scherer Péterrel? A jelenetben ugyanis Dr. Nyirády Péter az a doktor, aki besétál a rendelőbe és tájékoztatja a pácienseit: Kapát és Pepét a vizsgálatról, amelyről a szakorvos fájóan nyilatkozott:
Egyáltalán nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó forgatása. Régi jó barátja vagyok, sokat beszélgettünk és komoly tervei voltak még. Minket nagyon megérintett az egész, ugyanakkor ha ő most egy felhő tetejéről lenézne, lógatná a lábát és azt mondaná, hogy nyomjuk fiúk, csináljuk. Amikor felmerült a kérdés, hogy levetíthetjük-e ezt a kis videót, a felesége, Viktória asszony kérdés nélkül engedélyezte. Biztos vagyok benne, hogy ha Scherer Péter itt lenne most és látná, hogy mi történik, nagyon örülne.
