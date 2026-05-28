Megszólalt az orvos: "Scherer Péter példamutató volt, minden edukációban részt vett!"

Scherer Péter betegsége és halála mélyen megrázta a nyilvánosságot, a tragikus hír gyorsan végigsöpört a magyar médián és a közösségi oldalakon. A Jászai Mari-díjas színművészről közvetlen kollégái és barátai tudták, hogy küzd a betegségével, ő azonban csendben és alázattal viselte. Utolsó interjújában már lesújtóan nyilatkozott, nem volt benne biztos, hogy öt év múlva is élni fog, vélhetően ekkor már tudta, hogy nagy a baj.

Scherer Péter halála megrázta a nyilvánosságot, utolsó forgatásán készült kisfilmjével a hólyagrák korai felismerésére hívta fel a figyelmet (Fotó: Fülöp Ildi / Mediaworks archív)

Scherer Péter halálának oka továbbra sem ismert pontosan

A hólyagrák az ötödik leggyakoribb rákfajta Európában, ráadásul a diagnózis sem egyszerű, hiszen nagyon sokáig fádalom és tünetmentes. A prevenció érdekében a Magyar Urológusok Társasága részvételével EU-s támogatással hároméves projekt indult BClear néven (Bladder Cancer Literacy for All, vagyis hólyagrák-ismeret mindenkinek). A most kezdődő kampány során figyelemfelkeltő videókkal, "Egy csepp sem! Egyszer se!" jelmondattal ismert magyar művészek közreműködésével hangsúlyozzák, hogy már a vizeletben észlelt egyetlen csepp vér megjelenésekor is orvoshoz kell fordulni.

A projekt kapcsán több kis videó is készült figyelemfelhívás céljából, amelyben Scherer Péter és Mucsi Zoltán is részt vett. Kettejük jelenetében az ikonikus páros épp egy orvosi szobában vár a vizsgálatra, Scherer Péter arról próbálja meggyőzni Mucsi Zoltánt, hogy letolt nadrággal várják az orvost, aki belépve a vizsgálóba mosolyogva közli velük, hogy ehhez a vizsgálathoz nem kell letolni a nadrágot. A humorba csomagolt jelenetben Kapa és Pepe természetesen hozzák a szokásos formájukat, mindamellett, hogy közben egy rendkívül fontos téma kapcsán szólalnak fel.

Mucsi Zoltán megtörten hívta fel a figyelmet a betegség megelőzésének fontosságára (Fotó: Török Gergely)

Mucsi Zoltán a projekt kapcsán személyesen jelent meg az eseményen, ahol megtörten, rendkívül szűkszavúan szólalt fel...